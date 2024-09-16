Суд в Калининграде отказал Райффайзенбанку в снятии ареста с акций

Арбитражный суд Калининградской области отклонил ходатайство российской «дочки» Raiffeisen Bank International (RBI) — АО «Райффайзенбанк» — об отмене обеспечительных мер. Согласно картотеке суда, решение было принято на закрытом судебном заседании 13 сентября.

Решение об аресте пакета акций Райффайзенбанка арбитражный суд Калининградской области вынес 4 сентября в качестве обеспечительной меры по иску от МКАО «Распериа трейдинг лимитед» от 19 августа. Всего по иску проходят десять ответчиков, включая российский Райффайзенбанк и австрийский строительный концерн Strabag.

«Распериа трейдинг лимитед» обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров и невыплате дивидендов. Ущерб от этих действий Rasperia оценивает почти в €2 млрд.

В декабре 2023 года австрийская группа RBI объявила, что ее российская «дочка» выкупит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» 28,5 млн акций компании Strabag. Сумма предполагаемой сделки за приобретение пакета в 27,78% компании должна была составить €1,51 млрд (около 150 млрд руб.). Однако в начале мая текущего года RBI отказалась от покупки доли в Strabag «в целях предосторожности».

Подробнее о последствиях судебного разбирательства — в материале «Ъ» «Райффайзенбанку приморозило права».