Британский премьер взял урок итальянского

Британский премьер Кир Стармер побывал в понедельник с визитом в Риме. Встреча с премьером Италии Джорджей Мелони стала частью усилий нового главы британского правительства по перезагрузке отношений Великобритании с Европой, в рамках которых он уже посетил Берлин, Париж и Дублин. Впрочем, главное, для чего британский левый политик так ждал встречи с крайне правой итальянской коллегой, это изучить успешный опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Кир Стармер и итальянский премьер Джорджа Мелони

Фото: Phil Noble/Pool, Reuters Британский премьер Кир Стармер и итальянский премьер Джорджа Мелони

Фото: Phil Noble/Pool, Reuters

После победы на выборах в июле новоиспеченный британский премьер сделал главным акцентом своей внешней политики восстановление тесных отношений со странами Европы, омраченных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза. И за последнее время он успешно навел мосты с лидерами Германии, Франции и Ирландии. В понедельник же Кир Стармер отправился в Италию.

Интерес к этой стране у главы британского правительства был весьма специфическим. «Я здесь для того, чтобы обсудить с премьер-министром (Джорджей Мелони.— “Ъ”), как нам бороться с незаконной миграцией. Здесь наблюдается довольно значительное сокращение (потоков мигрантов.— “Ъ”). Поэтому я хочу понять, как это произошло»,— отметил Кир Стармер, посещая утром итальянский Национальный координационный центр по борьбе с нелегальной миграцией.

Джорджа Мелони, возглавляющая крайне правую партию «Братья Италии», пришла к власти на волне обещаний обуздать поток нелегальных мигрантов. И за два года весьма в этом преуспела: число нелегалов в январе—августе 2024 года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 60%.

Правда, многие из мер итальянского правительства оказались весьма неоднозначными. Так, правительство Мелони ограничило деятельность НКО вроде «Врачей без границ», спасающих мигрантов в Средиземном море,— со времени ее прихода к власти спасательные суда таких организаций 23 раза конфисковывались властями на срок несколько недель или месяцев. Параллельно Рим увеличил финансовую поддержку Туниса и Ливии для борьбы с контрабандистами на севере Африки. А год назад госпожа Мелони заключила сделку с Албанией, согласно которой Тирана обязалась построить на итальянские деньги два центра по приему суммарно до 36 тыс. мигрантов, отловленных итальянской береговой охраной в Средиземном море, на время, пока Рим рассматривает их заявки на убежище.

Многие увидели в албанском плане Рима явное заимствование идеи прежнего консервативного британского правительства отсылать всех соискателей убежища в Британии в Руанду. Однако если Италия пообещала без проволочек брать к себе всех, чьи прошения об убежище будут признаны обоснованными, отсылая албанцам лишь нелегалов, то у британцев даже законопослушные просители убежища должны были оставаться в Руанде до решения по их делу.

Придя к власти, Кир Стармер тут же отказался от плана предыдущего правительства по депортации просителей убежища в Руанду, сочтя его малоэффективным и излишне дорогостоящим. Но при этом он выразил заинтересованность в заключении соглашений, подобных тому, что Рим заключил с Тираной.

«Сейчас все только начинается, мне интересно, как это работает, думаю, и всем остальным интересно»,— отозвался на днях британский премьер об инициативе правой итальянской коллеги по аутсорсингу нелегалов, добавив, что у Джорджи Мелони, «конечно, есть несколько сильных идей».

Нетипичный для лейбористского правительства интерес к методам пресечения нелегальной миграции вызван острой необходимостью. За этот год уже более 22 тыс. нелегалов (больше, чем годом ранее) предприняли опасные путешествия по Ла-Маншу из Франции в попытке обосноваться в Великобритании. При этом, как и много где в Европе, наплыв нелегалов нередко сопровождался резонансными преступлениями. Можно вспомнить, например, убийство выходцем из семьи руандийских мигрантов трех девочек в городе Саутпорте в августе, спровоцировавшее массовые антииммигрантские беспорядки в десятках британских городов (см. “Ъ” от 5 августа).

В преддверии поездки в Рим господин Стармер пообещал ужесточить пограничные меры и «разгромить банды», занимающиеся незаконным ввозом людей в Соединенное Королевство, и открыть «новую эру» в трансграничном сотрудничестве для борьбы с контрабандистами. Также глава правительства учредил новое Командование пограничной безопасности, назначив его главой начальника полиции с 30-летним опытом работы в сфере национальной безопасности и борьбы с тяжкими преступлениями Мартина Хьюитта (который, к слову, сопровождал премьера в поездке в Рим). Теперь же для того, чтобы борьба с нелегалами пошла еще успешней, в Лондоне решили взять на вооружение еще и опыт Италии.

В чем именно Рим сможет помочь Лондону на этом нелегком пути, по итогам совместной пресс-конференции двух лидеров ясно не стало. Однако оба политика выразили решимость сотрудничать.

«Ни одно государство само по себе не сможет эффективно ликвидировать сети торговцев людьми»,— отметила премьер Мелони. Судя по всему, довольным поездкой остался и британский политик. «Когда мы видим проблему, мы обсуждаем с нашими друзьями и союзниками различные подходы, которые применяются, смотрим, что работает, и именно такого подхода мы придерживались сегодня. И это был очень продуктивный день»,— заверил журналистов Кир Стармер под занавес пресс-конференции.

Наталия Портякова