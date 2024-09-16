Дума приросла кадрами

Комиссия Госдумы по регламенту внесла в понедельник на рассмотрение нижней палаты проекты постановлений о назначении на думские руководящие посты трех избранных на довыборах депутатов, ранее работавших в кабмине. Дума утвердит их кандидатуры на пленарном заседании во вторник. Кроме того, новые руководители появятся у комитетов по культуре и по просвещению. Вакантной пока остается позиция главы комитета по делам национальностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Виктория Абрамченко (слева направо) укрепят не только фракцию «Единая Россия», но и Госдуму в целом, уверены лидер фракции Владимир Васильев и врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев (справа налево)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Виктория Абрамченко (слева направо) укрепят не только фракцию «Единая Россия», но и Госдуму в целом, уверены лидер фракции Владимир Васильев и врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев (справа налево)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, в июле Госдума освободила Сергея Неверова (ЕР) от должности вице-спикера палаты, а депутатов Павла Завального (ЕР) и Дмитрия Свищева (ЛДПР) сняла с постов председателей комитетов по энергетике и по спорту. Незадолго до этого генсовет «Единой России» проголосовал за выдвижение на довыборах по одномандатным округам в нижнюю палату Федерального собрания бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко (Ростовская область), экс-министра спорта Олега Матыцина (Брянская область) и экс-главы Минэнерго Николая Шульгинова (Республика Хакасия).

Осведомленные источники “Ъ” говорили, что после выборов бывшие члены правительства займут освободившиеся посты (см. “Ъ” от 24 июля). Кроме того, в Думе были вакантны должности глав комитетов по культуре (с мая 2024 года) и по делам национальностей (с июня): депутат ЕР Елена Ямпольская стала советником президента, а председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина сняли с поста по решению фракции СРЗП.

В понедельник фракция «Единой России» на общем собрании единогласно приняла решение о включении в свой состав трех новых депутатов, а также распределила между ними вакантные посты.

Викторию Абрамченко единороссы выдвинули на должность вице-спикера, Николая Шульгинова — на пост председателя комитета по энергетике, а Олега Матыцина — на пост главы комитета по спорту.

«На выборах в Государственную думу победили кандидаты, которые профессионально занимались своей работой в ранге вице-премьера и министров. Они прошли выборы, получили доверие народа»,— сказал журналистам лидер фракции ЕР Владимир Васильев.

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На пост председателя комитета по культуре «Единая Россия» выдвинула Ольгу Казакову, возглавляющую сейчас комитет по просвещению. Ее преемницей на этой должности станет зампред комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых, «педагог с 20-летним стажем», как ее охарактеризовал Владимир Васильев.

«Оказалось так, что у наших коллег в ЛДПР не оказалось равнозначного кандидата на должность председателя важнейшего комитета — по просвещению»,— объяснил господин Васильев.

Источник в Думе сообщил “Ъ”, что ЛДПР отдадут взамен потерянного комитета по спорту другой — для достижения фракционного баланса.

Напомним, посты председателей комитетов в Госдуме распределяются в рамках пакетного соглашения между фракциями. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ответил “Ъ” на вопрос о пожеланиях фракции: «Хотим тот комитет, в котором наши представители будут эффективно работать. Пока ведем консультации и в ближайшее время решим этот вопрос».

16 сентября комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы внесла на рассмотрение палаты проекты соответствующих постановлений. Совет Думы поставил эти вопросы в повестку первого пленарного заседания осенней сессии 17 сентября.

Судьба комитета по делам национальностей пока остается неизвестной. Еще в мае лидер СРЗП Сергей Миронов говорил, что фракция будет рекомендовать на это место Яну Лантратову.

Ксения Веретенникова