Подпискам предлагается регулирование

Госдума рассмотрит законопроект о подписках на онлайн-сервисы. Пользователей хотят защитить от излишних списаний. Документ был предложен депутатами Госдумы еще летом 2023 года, позже он дорабатывался из-за замечаний правительства. Изначально в нем предлагалось ввести механизм оповещения о предстоящем продлении подписки. Законопроект критиковали и участники рынка, опасаясь, что механизм приведет к оттоку клиентов, ведь в обязательное оповещение авторы идеи предлагали включить опцию отписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

И в итоге предлагаемые меры выглядят недостаточно эффективными, считает глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, который участвовал в обсуждении проекта: «Инициативы, сформулированные в 2023 году, столкнулись с серьезнейшим сопротивлением со стороны бизнеса, который категорически не хотел уведомлять потребителей перед предстоящим списанием, более того, не хотел в этих уведомлениях сообщать о порядке отказа от подписок.

Эти усилия бизнеса привели к тому, что законопроект серьезно трансформировался. Раньше там было два ключевых момента: первый — обязательное уведомление о предстоящих списаниях с возможностью практически сразу отказаться от подписки, и второй — запрет списание с удаленных карт. Сейчас в законопроекте остались только два положения: информирование о порядке отключения подписки при заключении договора и условие, при котором, если потребитель оплатил подписку на год, а отказывается от нее спустя шесть месяцев, она не отменяется, а продолжает действовать. Это тоже двоякая история. Возможно внутреннее противоречие, когда потребитель от услуг откажется и, согласно новым поправкам, деньги не получит.

В целом в законе "О защите прав потребителей" появляется такое явление, как абонент договора, понятие услуг, предоставляемых по подписке, понятие периодических списаний. И даже при работе над этим законопроектом можно постараться его оптимизировать, повысить уровень защищенности прав потребителей. Мы намерены высказать свои предложения, потому что сейчас очевидно, что законопроект представлен в редакции для бизнеса».

Законопроект направлен не на крупные сервисы, а на недобросовестных игроков, а их работу как раз и необходимо регулировать, уверен генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «В соответствии с новыми требованиями, всех поставщиков сервисов будут обязывать более подробно раскрывать содержание собственно услуги, стоимость, способ разрыва этого договора и так далее. Это то, чего некоторым недобросовестным сервисам недоставало.

Когда нам приводили в пример какие-то ресурсы, на которые жаловались пользователи, например, гороскопы, курсы обучения торговле на бирже или по взаимодействию с криптовалютами. Эта ниша является достаточно маргинальной и небольшой, но формирует значительную часть проблем, с которыми сталкивались потребители.

Но если такой гороскоп-сервис исполнит требования, то с него взятки гладки, и пользователь добровольно, соответственно, подпишется на такой сомнительный контент. Закон "О защите прав потребителей" не запрещает человеку добровольно отдать кому-то свои деньги»

Собеседники “Ъ” в отрасли отмечали, что у клиентов «нет проблемы отписаться». Но если же им каждый месяц будут напоминать о необходимости продлить подписку, это увеличит число отказов на 15–20%.

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Иван Корякин