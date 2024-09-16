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Коммерсантъ FM
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WP: колумбийская компания требует запретить Coca-Cola за слово «кока» в названии

Колумбийская компания Coca Nasa требует от местных властей запретить в стране бренд Coca-Cola, так как в его названии содержится слово «кока» — листья этого растения добавляются во многие напитки в Колумбии. Об этом пишет The Washington Post (WP), которая побеседовала с представителями компании. Сама Coca Nasa производит энергетические и алкогольные напитки с кокой. По ее мнению, Coca-Cola нужно запретить «в целях защиты листьев коки», так как использование слова «кока» в названии бренда «оскорбительно».

«Это битва с колониализмом, похожая на сражение Давида с Голиафом. Эти бизнес-гиганты приходят, думая, что они имеют право на наше культурное наследие и что они могут требовать, чтобы мы перестали его использовать»,— заявили в компании. В Coca-Cola уже ответили, что «уважают все сообщества и их традиции, а также законы и правила в тех странах, где работают». Напиток под названием Coca-Cola появился в США в 1886 году — название отсылало к тому, что при приготовлении напитка используются в числе прочего листья коки.

Яна Рождественская

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