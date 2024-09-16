Квартиры теснят отели

Летом этого года туристы бронировали апартаменты на черноморском побережье Краснодарского края в три раза чаще, чем в прошлом сезоне. Аналитики сервисов фиксируют и рост стоимости аренды полноценного жилья для отдыхающих в районе 10%. Больше всего рост интереса к апартаментам зафиксирован в Сочи, Геленджике и Анапе. Эксперты считают, что это свидетельствует о том, что самостоятельные туристы все больше предпочитают недорогие, но комфортные варианты жилья, при постоянном росте цен на гостиницы.

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С 1 июня по 31 августа 2024 года число бронирований апартаментов в Краснодарском краю увеличилось по сравнению с прошлым летом в три раза (на 207%). Об этом «Ъ-Сочи» сообщили специалисты платформы Bronevik.com. По данным аналитиков сервиса, в целом по России этот рост составил 117%.

Средний чек суточной аренды апартаментов на Кубани составляет 5,3 тыс. руб., что на 20% дороже прошлогоднего показателя. Стоимость суточного размещения в среднем по России составляет 4,2 тыс. руб. Средняя глубина бронирования апартаментов в крае — 16 дней (+22% год к году), средняя продолжительность проживания — три дня.

В Сочи, следует из статистики Bronevik.com, количество бронирований апартаментов выросло год к году на 145%, средний чек за ночь составил 6,7 тыс. руб. (+26% год к году), средняя глубина бронирования — 21 день, средняя продолжительность проживания — четыре дня. В Анапе количество бронирований апартаментов увеличилось этим летом по сравнению с прошлым на 127%, средний чек за сутки составил 4,3 тыс. руб. (+6%), средняя глубина бронирования — 18 дней, средняя продолжительность проживания — пять дней. В Геленджике число бронирований апартаментов увеличилось к прошлому году на 223%, средний чек за ночь составил 6,3 тыс. руб. (+40%), средняя глубина бронирования — 14 дней, средняя продолжительность проживания — четыре дня.

По словам исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко, апартаменты все активнее завоевывают сегмент бюджетного туристического жилья. Особенно, отмечает она, это актуально в высокие сезоны на популярных туристических направлениях.

«На фоне подорожания отелей и нехватки качественного номерного фонда в классических средствах размещения квартиры становятся доступной альтернативой. Посуточная аренда апартаментов обходится в среднем на 40-50% дешевле, чем бронирование номера в трехзвездочном отеле. При этом гости получают большую площадь, где могут комфортно разместиться с детьми, а также самостоятельно готовить еду, что дает дополнительную экономию на отдыхе»,— говорит госпожа Гончаренко.

В Финансовом университете при правительстве РФ также отмечают заметный рост бронирований апартаментов для туристов этим летом на курортах края. По подсчетам аналитиков, в Геленджике рост бронирований составил 68%, средняя цена за сутки равна 6,7 тыс. руб., при этом доля бронирований объектов без звезд составила 60%. В Анапе отмечен рост бронирований на 13%, а средняя цена апартаментов за ночь составила 6,9 тыс. руб.

«Общие тренды таковы, что в регионе 46% туристов выбирают объекты без звезд, такие как гостевые дома и апартаменты. В целом спрос на аренду жилья в Краснодарском крае вырос на 30%. Цены на посуточную аренду жилья на побережье выросли на 14% за год, составив в среднем 5353 руб. за сутки»,— рассказал доцент университета Петр Щербаченко.

Также аналитики отмечают, что самая дешевая аренда квартир и апартаментов этим летом наблюдалась в Ейске (3,2 тыс. руб.), Туапсе (3,6 тыс. руб.) и Новороссийске (4 тыс. руб.). По подсчетам экспертов Финансового университета, чуть дороже стоимость аренды была в Сочи (5,7 тыс.), Геленджике (6 тыс. руб.) и Сириусе (7 тыс. руб.). На других популярных курортах — Адлере и Анапе — цены на посуточную аренду апартаментов находятся в диапазоне от 4 до 5,2 тыс. руб.

«Туристы в среднем бронируют жилье на курортах на семь-восемь дней, расходуя на аренду около 39,7 тыс. руб., что на 10% больше затрат прошлого лета»,— говорит господин Щербаченко.

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, по данным отельных бронирований на лето 2024 года, на апартаменты пришлось 14,3% от всех заказов по Краснодарскому краю. Они уступили лишь отелям, доля которых составила 65,2%.

Аналитики сервиса также подсчитали, что чаще всего апартаменты бронировали в Сочи: там было оформлено 31,4% заказов, а ночь стоила в среднем 8 тыс. руб. Почти также популярны подобные объекты размещения в Адлере, где их доля составила 28,2% (стоимость суток — около 8,5 тыс. руб.).

«В тройку лидеров также вошел горный поселок Эсто-Садок, на который пришлось 19,1% бронирований апартаментов с их средней стоимостью 7 тыс. руб. за сутки. Кроме того, путешественники нередко останавливались в апартаментах Краснодара (12,6% от общей доли бронирований со стоимостью 3,8 тыс. руб. в сутки), Новороссийска (4,1%, 5 тыс. руб.), Геленджика (1,8%, 9 тыс. руб.) и Анапы (1,8%, 4,8 тыс. руб.)»,— сообщила госпожа Шелехова.

Генеральный директор и основатель российского сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» Алексей Черепахин подтвердил «Ъ-Сочи», что по результатам летнего сезона 2024 года рост бронировании квартир и апартаментов в Краснодарском крае составил 10% к прошлому году. На его взгляд, это свидетельствует о том, что самостоятельных туристов стало больше, и они предпочитают недорогие, но комфортные варианты жилья, так как цены на гостиницы постоянно увеличиваются.

Аналитики «Твил.ру» подсчитали, что в этом году стоимость суток проживания в квартирах и апартаментах составила в среднем по краю 4,5 тыс. руб., что на 14% выше по сравнению с прошлым летом.

«Стоит отметить еще одну тенденцию этого сезона — смену предпочтений у туристов. В этом году турпоток в Крым и Москву увеличился примерно на 30%, тогда как в Краснодарский край, наоборот, мы наблюдали снижение числа туристов по сравнению с прошлым летом. Наибольшее падение спроса на бронирование квартир мы зафиксировали в Геленджике — 35%»,— резюмировал господин Черепахин.

Оксана Горячева