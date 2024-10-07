Сегодня исполняется 72 года президенту России Владимиру Путину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного композитор Александра Пахмутова:

— Дорогой Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем рождения и от всей души желаю Вам крепкого здоровья, уверенности в Вашей нелегкой деятельности. Мы верим Вам, мы уверены в успехе всего, что Вам приходится делать. Будьте здоровы, будьте уверены в том, что Вас любят и уважают миллионы людей!

Поздравления передает сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы, Детский доктор мира Леонид Рошаль:

— Дорогой Владимир Владимирович! Вам только 72. С высоты моего возраста — это еще детский возраст, хотя вопросы Вы решаете далеко не детские. Нести гигантскую ответственность за судьбу россиян и России в целом — это нешуточное дело. Вам приходится сейчас принимать решения, затрагивающие и личную жизнь жителей России. Я поражаюсь Вашей работоспособности. Вы четко знаете, что хотите, и упорно идете к цели. Думаю, что Вам сейчас сложнее, чем когда-либо в жизни, так как решается судьба России, а может, и всего человечества. Дай Бог Вам здоровья и верных сподвижников для того, чтобы сделать счастливыми всех жителей нашей любимой страны. С днем рождения, Владимир Владимирович!

К поздравлениям присоединяется председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От себя лично и от всего «Движения первых», наблюдательный совет которого Вы возглавляете, поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам сил и крепкого бронированного здоровья! Я много общаюсь с детьми и вижу, насколько важен для них личный пример взрослого, наставника, который может быть образцом и в жизни, и в труде. Таким примером настоящего патриота России, который каждым днем своей жизни показывает юному поколению, что значит истинное служение Отечеству и людям, являетесь Вы. Я убежден, ваша воля и несгибаемый характер помогут преодолеть все преграды. Мы вместе с Вами!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»