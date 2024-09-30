Скандинавский метод

Что если бы одна деталь интерьера могла полностью привлечь к себе внимание, стать центром комнаты и даже повлиять на то, как вы в ней живете? Пофантазировать на эту тему дизайнерам предложил датский бренд BoConcept. Результаты экспериментов попали в коллекцию, выпущенную к осенне-зимнему сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диван и пуф Bellagio, дизайн Андерса Норгаарда Фото: BoConcept Диван и пуф Bellagio, дизайн Андерса Норгаарда Фото: BoConcept Следующая фотография 1 / 2 Диван и пуф Bellagio, дизайн Андерса Норгаарда Фото: BoConcept Диван и пуф Bellagio, дизайн Андерса Норгаарда Фото: BoConcept

Над предметами работали ведущие специалисты из Скандинавии. Одну из главных новинок, диван Bellagio, спроектировал Андерс Норгаард. «Мне кажется, этот диван похож на мягкое облако,— рассказывает дизайнер.— Я стремился создать такой эффект, чтобы, когда вы заходите в комнату, ваш взгляд сразу же падал на этот предмет мебели и он был настолько притягательным, что у вас не было бы иной мысли, кроме как поскорее на него присесть! Все детали имеют значение: глубокое сиденье, эффектная простежка в духе Коко Шанель, мягкость обивочной ткани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cтол Santiago, дизайн Мортена Георгсена Фото: BoConcept Комод Santiago, дизайн Мортена Георгсена Фото: BoConcept Следующая фотография 1 / 2 Cтол Santiago, дизайн Мортена Георгсена Фото: BoConcept Комод Santiago, дизайн Мортена Георгсена Фото: BoConcept

Популярная линия Santiago от BoConcept в этом сезоне пополнилась двумя новыми моделями. Обеденный стол и буфет для нее разработал Мортен Георгсен. Стол рассчитан максимум на восемь человек, выпускается с двумя вариантами диаметра столешницы: 135 см и 181 см. Модель лишена острых углов, автор сделал ставку на плавность линий. «В чем секрет популярности круглых столов? — рассуждает дизайнер.— Круглый стол занимает меньше места по сравнению, например, с прямоугольным. Сидя за ним, вы всегда обращены к собеседнику — а значит, круглый стол естественным образом располагает к общению. Так возникает композиционный и одновременно энергетический центр комнаты и место сбора всей семьи». Новый комод Santiago с характерными нотками mid-century в дизайне можно заказать в элегантной барной версии — с зеркальными полками и встроенной подсветкой. Придумывая модель, Георгсен ориентировался на популярные культовые объекты середины XX века. Вместе с тем аскетичный дизайн напоминает о традициях датского мастерства. Столешница может быть изготовлена из дерева или керамики.

Обеденный стул Seoul для новой линии разработал Хенрик Педерсен. «Мы представили себе, как должен выглядеть стул или кресло, на котором хотелось бы просидеть и проболтать всю ночь,— говорит автор.— И главный вызов заключался в том, чтобы создать простой, не перегруженный деталями силуэт без ущерба комфорту, потому что минималистские предметы, как известно, часто не слишком удобны. У этого кресла есть подлокотники, но они укороченные, скругленные. Они легкие, при этом обеспечивают удобную посадку». Еще одна новинка от Педерсена — журнальные столики Tivoli из бетона с покрытием под травертин, которые выглядят в интерьере как современная скульптура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стулья Seoul, дизайн Хенрика Педерсена

Фото: BoConcept Стулья Seoul, дизайн Хенрика Педерсена

Фото: BoConcept

Производитель подчеркивает, что все модели тщательно продуманы с точки зрения эргономики. «Это всегда отличало BoConcept и стало нашим манифестом, частью идентичности бренда»,— говорит идейный вдохновитель коллекции, руководитель проекта Клаус Дитлев Енсен. Предметы мебели при желании легко компонуются друг с другом. Модели есть в разных вариациях, у многих большие опциональные возможности. Например, столики Tivoli нескольких разных форм, их можно использовать в интерьере по отдельности или собрать в композицию — они красиво смотрятся группой. Для кресла Seoul можно выбрать одно из трех возможных финишных покрытий из древесины: в модном черном цвете, темном или светлом дубе. Среди материалов в линейке этого года преобладает дерево. «Тактильность и теплота материала — немаловажные свойства для притягательности интерьера»,— считают в BoConcept.

Марина Волкова