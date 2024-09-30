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Глазами декоратора

Винтажная квартира Андреа Далль’Олио

В Марокко, Италии или другой стране — где бы ни находились интерьеры этого миланского декоратора, они наполнены всевозможными деталями, яркими красками, а также артефактами и дизайн-объектами разных эпох и стилей. При этом Андреа Далль’Олио умудряется собирает элементы, словно пазл, в цельную композицию, где все естественно сосуществует друг с другом — будто бы так было всегда. «Ъ-Стиль» встретился с дизайнером, чтобы узнать, как ему это удается, и расспросить о последних проектах.

Декоратор Андреа Далль’Олио

Декоратор Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Декоратор Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Сегодня успешный архитектор и декоратор, коллекционер и автор книг о дизайне, Далль’Олио свой творческий путь начинал как эксперт в области современных тенденций. Основав в 1995 году в Милане студию A+A Design Studio, он профессионально занимался составлением трендбуков. Более 20 лет прогнозировал цветовые тенденции для различных отраслей и рынков. Из-под его пера вышли 12 книг о цветовых сочетаниях, орнаментах и текстильном дизайне. Параллельно Далль’Олио разрабатывал коллекции тканей. Ремесло декоратора стало логичным продолжением этой деятельности. Последние два десятка лет Андреа Далль’Олио проектирует и оформляет интерьеры домов по всему миру. Например, его недавний миланский проект «Винтажная квартира» («Vintage Apartment») критики уже окрестили «карнавалом фактур и цвета».

— Андреа, глядя на такой многослойный по своей декоративности интерьер, сложно представить, что изначально здесь было пустое пространство…

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

— Концепция проекта заключалась в том, чтобы создать эклектичное по характеру пространство с акцентом на винтаж середины 1950-х годов. Разбавить его современным дизайном, и все это под аккомпанемент голубого и черного цветов. Всегда интересно смешать прошлое с настоящим и посмотреть, что из этого получается. В обстановке я использовал предметы из своих коллекций винтажной мебели. Это, например, столы и стулья, которые я купил на Porte de Vanves, блошином рынке в Париже. Или китайская ширма XIX века, найденная на блошином рынке в Милане. Они прекрасно сочетаются с буфетом и креслами от бренда De Padova. Здесь также присутствуют предметы, спроектированные по моим чертежам. Например, кухня со столешницей из кориана. Или раздвижные двери в душевой, выполненные в технике лазерной резки пластика. По тому же принципу изготовлены и декоративные экраны-ширмы для оконных проемов.

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

— В этих стенах много живописи и произведений искусства. Они тоже из вашей личной коллекции?

— Я собираю произведения искусства уже много лет. Обычно нахожу их во время своих путешествий по миру. Люблю посещать местные мастерские, могу часами бродить по блошиным рынкам в поисках неожиданных сокровищ. В этом интерьере, например, есть две картины с маленькими птичками. Они выполнены на картоне, я купил их у бездомного уличного художника в Нью-Йорке. А вот акварельная живопись в этом проекте — это мои личные работы. Это даже скорее акварельные упражнения, в которых я использовал большое количество черных чернил и немного цвета. Рисование для меня способ отдохнуть и перезагрузиться. Эту серию работ я называю «Африканский стиль» или «Африканское наследие».

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

— Несмотря на винтажный акцент, интерьер выглядит ярко и вне времени. Как удалось добиться такого эффекта?

— Думаю, моя «суперспособность» — гармонично без какофонии смешивать цвета и текстуры. Этот навык дает насмотренность. Понимание цвета сформировалось благодаря моей профессиональной деятельности в качестве составителя трендбуков. Знание орнаментов — результат многолетней работы дизайнером текстиля для интерьеров. Именно эти две сферы — анализ будущих трендов и опыт работы с текстилем — помогали мне постоянно практиковаться в создании вещей, не зависящих от модных тенденций и времени. В оформлении интерьеров мой любимый прием — сопоставление контрастов.

— У вас бывает желание по прошествии времени что-то изменить в своих проектах? Обновить или дополнить новыми предметами?

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

Интерьеры «Винтажной квартиры» Андреа Далль’Олио

Фото: Frederic Ducout

— Нет. Я стараюсь предельно четко выразить свою идею в процессе работы над проектом. Поэтому никогда ничего не меняю после его завершения. Новая идея — новый проект.

— Тогда, если не секрет, над чем работаете сейчас?

— Последний проект, которым я сейчас занимаюсь,— это реконструкция традиционных риадов в Марракеше. Я спроектировал интерьер с нуля, смешав классический марокканский стиль и современные элементы. В результате мне удалось сохранить местный колорит и аутентичность, но придать им интересное и свежее прочтение. И по моему опыту, если добавить в микс прошлого с настоящим мои любимые яркие цвета, результат неизменно жизнеутверждающий.

Беседовала Дарья Криволапова

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