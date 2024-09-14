Чемпион начал с титула

ЦСКА стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ. В финале армейцы в весьма нервном противостоянии обыграли УНИКС со счетом 87:72. По ходу матча казанцы отставали, казалось, безнадежно, затем каким-то чудом почти сравняли счет, но к еще одному рывку ЦСКА оказались не готовы. Впрочем, у УНИКСа уже через неделю будет шанс поквитаться с армейцами за обидное поражение — именно матчем этих команд 21 сентября стартует новый чемпионат Единой лиги ВТБ. ЦСКА, напомним, является ее действующим чемпионом, а УНИКС — вице-чемпионом.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ приняли участие шесть команд. Это большая российская четверка — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», также приехали в Москву белградский «Партизан» и стамбульский «Бешикташ» (к слову, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко уже по ходу турнира отмечал, что в будущем его, возможно, впервые в истории проведут за пределами России и что соответствующие переговоры идут как раз с белградцами). Солидный для, в общем-то, предсезонного турнира состав. Настолько, что встреча любых двух команд—участников Суперкубка в финале его бы не испортила. Но вполне вероятно, что и болельщики, и организаторы рассчитывали на то, что за трофей сразятся именно ЦСКА и УНИКС. Все-таки это не просто принципиальные соперники, но еще и финалисты первенства лиги прошлого сезона. Так и вышло. Оба гранда уверенно прошли групповую стадию и вышли выяснять отношения в очном противостоянии.

Впрочем, начало матча было откровенно разочаровывающим. Вместо битвы титанов зрители вынуждены были наблюдать за тем, как одна команда, ЦСКА, играет, а другая, УНИКС, просто мучается. И ведь не сказать, что казанцы что-то делали категорически неправильно. Вовсе нет. Даже несмотря на отчаянное сопротивление армейской защиты путь к кольцу и Маркос Найт (к несчастью для казанцев, вскоре он получил травму и площадку покинул), и Девон Акун-Перселл, и Михаил Беленицкий, и Джален Рейнольдс как-то находили (хотя были и явные промахи, например три быстрых фола в исполнении Дмитрия Кулагина). Но при этом мяч категорически не хотел идти в корзину. Он изворачивался, выкручивался, отскакивал, но в кольцо не лез. В такой ситуации наставник УНИКСа Велимир Перасович вообще мало что мог поделать. Он мог бы придумать любую выигрышную комбинацию, но какой в ней смысл, если игроки просто не забивают мячи. Плюс и в защите выглядят так, словно они, в отличие от соперника, только что пробежали десятикилометровый кросс.

На таком фоне ЦСКА смотрелся просто шикарно. Мело Тримбл раз за разом и забивал, и ловил на себе фолы, звездный новичок армейцев Алекса Аврамович (в итоге именно он был признан MVP турнира) как-то очень органично, совершенно не перетягивая одеяло на себя, исполнял роль лидера атак, а Тони Джекири успевал не только работать под кольцом, но еще и грозно отгонять от него Рейнольдса, относившегося к противостоянию больших как к чему-то личному.

В итоге уже в начале второй четверти после очередного прохода Тримбла счет был 31:11 в пользу ЦСКА. Впереди была еще почти вся игра, а ее исход уже казался предрешенным.

Перасовичу, однако, все же удалось завести команду (для этого тренеру, в начале матча как-то непривычно спокойно наблюдавшему за тем, что происходило на площадке, пришлось самому переключиться в эмоциональный режим), и вдруг все то, что у УНИКСа только что не получалось, стало получаться. Полетели дальние броски у Тони Тейлора и Беленицкого, стал включаться в игру Рейнольдс, нащупал игру Исмаэль Бако. И вскоре от огромного отрыва ЦСКА почти ничего не осталось — УНИКС урезал отставание в десять раз! В этот момент показалось, что казанцы очень близки к первому в своей истории триумфу в Суперкубке. Но это ощущение как появилось, так и исчезло.

Казанцы явно перегорели в эмоциональном плане, после пары-тройки неудачных владений резко притормозили, а ЦСКА этим тут же воспользовался. Причем сделано все было настолько мастерски, что, казалось, если бы было нужно, армейцы могли бы еще прибавить. В результате за какие-то пару минут Каспер Уэйр, Аврамович, Антон Семенов вернули своей команде комфортный десятиочковый отрыв, а в начале финальной десятиминутки армейцы добили противника, оторвавшись уже на 17 очков. На вторую погоню за лидером у УНИКСа сил уже не было. ЦСКА победил со счетом 87:72 и вернул себе звание обладателя Суперкубка, которое предыдущие два сезона удерживал «Зенит».

Однако у УНИКСа уже через неделю, 21 сентября, будет шанс поквитаться с армейцами. Ведь именно противостоянием двух сильнейших команд прошлого чемпионата Единой лиги ВТБ стартует новый сезон.

Арнольд Кабанов