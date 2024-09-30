Фламандцы, студенты, керамика

Frieze London и Frieze Masters

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время ярмарки Frieze London и Frieze Masters

Фото: предоставлено Frieze Во время ярмарки Frieze London и Frieze Masters

Фото: предоставлено Frieze

Сразу две крупные ярмарки-сателлиты откроются в лондонском Риджентс-парке в начале октября: Frieze London сосредоточена на современном искусстве, а Frieze Masters посвящена антиквариату и старым мастерам. У первой появится новая секция Smoke, манифестирующая керамику как одно из главных направлений в актуальном искусстве; вторая делает ставку на мощную репрезентацию произведений древней Азии. Уже с 18 сентября для посетителей парка работает традиционная программа паблик-арт (искусства в общественном пространстве): на лужайках и аллеях появятся монументальные скульптуры и инсталляции Леоноры Каррингтон, Ёситомо Нара и других художников.

Лондон

9–13 октября

«Выпуск’24»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Выпуск’24»

Фото: предоставлено «Зарядье» Экспозиция выставки «Выпуск’24»

Фото: предоставлено «Зарядье»

Флагманский проект выставочного зала в парке «Зарядье» проходит уже в третий раз. Его участники — выпускники художественных вузов Москвы, работающие в классических техниках живописи и скульптуры, а также в области декоративно-прикладного и современного искусства, театра, архитектуры, фотографии, моды и дизайна. Произведения молодых авторов предоставили 22 учебных заведения, среди которых и легендарные Строгановка и Суриковка, и сравнительно юные «Свободные мастерские».

Москва, парк «Зарядье»

11 октября — 8 декабря

Art Basel Paris

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павильон Grand Palais перед выставкой Art Basel Paris Фото: Courtesy of Art Basel Одна из работ Филиппо де Пизиса, представленная на выставке Фото: Filippo de Pisis Estate and P420, Bologna Следующая фотография 1 / 2 Павильон Grand Palais перед выставкой Art Basel Paris Фото: Courtesy of Art Basel Одна из работ Филиппо де Пизиса, представленная на выставке Фото: Filippo de Pisis Estate and P420, Bologna

Знаменитая ярмарка современного искусства и модернизма в третий раз пройдет во французской столице. В этом сезоне Art Basel Paris переедет в свежеотреставрированный Grand Palais. В ней примут участие 194 галереи из 42 стран, включая крупнейших мейджоров рынка искусства от Gagosian и Perrotin до David Zwirner и Goodman Gallery. Главное выставочное новшество — сектор Premise, где впервые в рамках Art Basel будут допущены маршаны с искусством, созданным до 1900 года.

Париж

18–20 октября

«Сила притяжения»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Превью к выставке «Сила притяжения»

Фото: предоставлено пресс-службой выставки Превью к выставке «Сила притяжения»

Фото: предоставлено пресс-службой выставки

Привлечь к совместной работе российских ювелиров еще два года назад задумала коллекционер и меценат Нина Глушакова. Первые итоги таких коллабораций показали осенью прошлого года в Зимнем театре Сочи на выставке «Вера. Надежда. Любовь». На этой же площадке в новом сезоне представят свои изделия около пятидесяти мастеров современного ювелирного и камнерезного искусства. Среди них — Владимир Маркин, Ичиен, Марк Балдин, Татьяна Пинчук, Юлия Гоголь, Эдуард Виноградов, Анна Воднева и другие известные и молодые художники.

Сочи, Зимний театр

20 сентября — 31 октября

«Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Превью к выставке «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России»

Фото: предоставлено ГМИИ имени А. С. Пушкина Превью к выставке «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России»

Фото: предоставлено ГМИИ имени А. С. Пушкина

Эта выставка стала настоящим блокбастером летнего сезона в Петербурге. В Эрмитаже театральные художники Эмиль Капелюш и Юрий Сучков придумали сценографию, чтобы показать классический фламандский натюрморт увлекательно для зрителей любого возраста. Помимо картин крупнейшего мастера Франса Снейдерса (1579–1657), его предшественников и последователей экспозицию дополняли современные им предметы роскоши — серебро, фарфор, ткани, а также построенные дизайнерами эффектные декорации в барочном духе. В начале октября адаптированная для Пушкинского музея выставка переедет в Москву.

Москва, ГМИИ имени А. С. Пушкина

8 октября 2024 года — 12 января 2025 года

«Политехнический музей: Создавая настоящее»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет «Илья Муромец» из экспозиции выставки «Политехнический музей: Создавая настоящее»

Фото: предоставлено музеем Самолет «Илья Муромец» из экспозиции выставки «Политехнический музей: Создавая настоящее»

Фото: предоставлено музеем

Пока самый долгий музейный долгострой России — московский Политехнический музей — заканчивает реконструкцию, его коллекции работают на намеченное в 2025 году открытие. Новой площадкой для артефактов науки и техники станет петербургский зал «Манеж». Его огромную территорию займет мультимедийная выставка о главных достижениях отечественной научной мысли за последние 150 лет. В центре внимания — Александр Попов, Константин Циолковский, Сергей Королев, Игорь Курчатов, другие великие инженеры и ученые, их идеи, открытия и изобретения.

Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»

26 октября 2024 года — 9 февраля 2025 года

Олег Краснов