Гончарная свобода

В любое время года Милан притягивает поклонников современного искусства и дизайна. В художественной жизни города всегда происходит что-то интересное. Новое место встречи — многофункциональный центр творчества Fondazione Officine Saffi на Via Niccolini 35a, который открылся этим летом и посвящен керамике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Керамика Бари Зиперштейна

Фото: Fondazione Officine Saffi Керамика Бари Зиперштейна

Фото: Fondazione Officine Saffi

Фонд был основан в 2011 году Лаурой Борги с целью расширить представления о современной керамике и возможностях материала, а также создать площадку для мероприятий и экспериментов. Сегодня Officine Saffi — это не просто и не только арт-галерея, а скорее культурно-исследовательский центр, мультидисциплинарная институция, включающая в себя выставочные залы, производственные мастерские, студии для мастер-классов, семинаров и обучающих курсов (от азов ручной лепки и работы на гончарном круге до опытов в скульптуре и разработки новых глазурей) и даже апартаменты для размещения художников-резидентов. Плюс к тому нужно было найти место, чтобы установить изготовленную специально для мастерских новую печь Blaauw, которая позволяет делать сложные работы большого размера: в ней можно обжигать крупногабаритные предметы и скульптуры при температуре до 1300°C с максимальной энергоэффективностью. Для подобного творческого размаха было выбрано старое здание стекольного завода, построенного в конце XIX века, архитектура которого идеально подошла к поставленным масштабным задачам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура Ирен Нордли

Фото: Fondazione Officine Saffi Скульптура Ирен Нордли

Фото: Fondazione Officine Saffi

Красные кирпичные стены со следами времени стали выразительным фоном для керамических объектов. Через огромные окна можно наблюдать, как течет насыщенная внутренняя жизнь галереи — обновляются инсталляции и сменяют друг друга работы, отобранные из коллекции фонда или созданные студентами курсов. Это место стало отражением эстетского диалога, взаимопроникновения внешнего мира и отдельно взятого искусства. Вся деятельность фонда основана на убеждении, что керамика является носителем художественных, культурных и социальных преобразований и для нее необходима открытая интерактивная среда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Хавьера Браво де Руэда

Фото: Fondazione Officine Saffi Работа Хавьера Браво де Руэда

Фото: Fondazione Officine Saffi

Летом здесь прошла выставка финалистов пятого сезона ежегодной премии Officine Saffi Award (un)Known Territories («(не)Известные Территории») с работами художников-керамистов из разных стран. В их числе была представлена и российский автор Ирина Разумовская, в Москве ее произведения можно увидеть в галерее Art & Brut.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция (un)Known Territories

Фото: Fondazione Officine Saffi Инсталляция (un)Known Territories

Фото: Fondazione Officine Saffi

Надо сказать, премия знаковая и авторитетная в мире керамики. Например, в этом году было подано более 900 заявок из 60 стран, а в финал вышли проекты только 32 керамистов. Главный приз и награду в €10 тыс. получил перуанский художник Хавьер Браво де Руэда. Его работа Animita покорила членов жюри демонстрацией потенциала терракоты, которая готова быть скульптурой и живописной поверхностью одновременно, и теперь пополнила коллекцию фонда. Уже в октябре Fondazione Officine Saffi, продолжая поддерживать творческие эксперименты и исследования, открывает новый прием заявок на резидентскую программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оформление бара галереи от художника Франческо Симети

Фото: Fondazione Officine Saffi Оформление бара галереи от художника Франческо Симети

Фото: Fondazione Officine Saffi

Если соберетесь в арт-галерею, не забудьте заглянуть в небольшой бар во внутреннем дворике: он декорирован керамическими панно от Iris Ceramica Group под названием Questa stanza non ha piu pareti («У этой комнаты больше нет стен»), созданными специально для этого места художником Франческо Симети. Немного наивные, но филигранно прорисованные сценки из жизни флоры и фауны наполняют пространство особой трогательной атмосферой.

Анна Хруцкая