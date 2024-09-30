Климат под контролем

Улучшать и всячески совершенствовать кухонную технику, как и сам процесс приготовления пищи, можно до бесконечности. Этим и занимаются дизайнеры шведского бренда ASKO. Созданная брендом линия встроенной бытовой техники получила название Elements, ведь все сложное строится на простых основах, а на кухне взаимодействуют все первоначальные природные стихии — огонь, вода, земля и воздух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO

«Линейка Elements — это изысканная, но при этом простая и практичная бытовая техника» — так описывал ее в момент запуска Йон Карлехед, руководитель отдела дизайна ASKO Appliances, на выставке Salone del Mobile. Премиальный внешний вид, продуманная отделка, инновационные функции и интуитивно понятные интерфейсы привносят в дом технологичный комфорт и высокий стиль.

Коллекция Elements by ASKO постоянно пополняется инновационными предметами для кухни, и каждый из них оснащен интерактивным сенсорным дисплеем, который управляется простым прикосновением. В этом году в линейку вошли две новые модели винных шкафов и индукционная панель со встроенной вытяжкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO

Компактный винный шкаф ASKO с эффектным черным корпусом и полками из светлого дерева внутри — это встраиваемая под столешницу модель с двумя зонами хранения, у каждой из которых выставляется своя постоянная температура. В этот небольшой с виду холодильник входит 44 бутылки — солидный объем для домашней техники. Специальное стекло в дверце защищает бутылки от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые потенциально могут повредить коллекционное вино. Прибор поддерживает уровень влажности около 70% — оптимальный для хранения вина и сохраняет свежесть пробки до момента подачи.

Еще один винный шкаф — более высокий и вместительный, на его деревянных полках можно разместить до 195 бутылок (по 0,75 л). Внутренняя камера холодильника разделена на три температурные зоны, это помогает выдержать нужный климатический режим и хранить различные сорта, требующие разной температуры. Вентилятор AirPower распределяет холодный воздух в камере, так что напитки охлаждаются равномерно. Для считывания этикеток винных бутылок в этой модели используется сенсорный дисплей: он собирает и хранит данные, помогая вести учет находящейся внутри коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO

Обе модели винных климатических холодильников работают с приложением ConnectLife, которое подключено к обширной базе данных Vivino. Не тратя лишнего времени, можно отмечать изменения в своей домашней коллекции и получать актуальные советы по хранению ценного вина.

Индукционная варочная панель со встроенной мини-вытяжкой — инновационное решение для современных кухонь. Индукционная система обеспечивает быстрое и равномерное нагревание посуды (не самой панели), что важно для приготовления определенных блюд. Выдвигающийся модуль вытяжки в нерабочем состоянии незаметен, это позволяет гармонично вписать технику даже в самую минималистичную кухню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO Встроенная бытовая техника Elements от бренда ASKO

Фото: ASKO

Очень удобно, что панелью можно управлять дистанционно через Wi-Fi, а для простоты готовки прибор оснащен шестью автоматическими программами с температурным контролем и 13 степенями регулировки мощности. Это ощутимо облегчает задачу приготовления обеда или ужина, особенно когда пришли гости или нужно заняться другими делами. У этой панели есть и другие таланты, например, функция распознавания посуды и зона Bridge, которая позволяет объединить две конфорки в одну большую.

Елизавета Лаврик