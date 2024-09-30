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От рассвета до заката

Палитра красок Argile

Британская художница Ян Эрика, амбассадор французского производителя красок Argile, приняла участие в разработке и запуске новой палитры Ciel («Небо»). Она создает огромные пейзажные полотна, передавая с помощью богатой цветовой гаммы мимолетные оттенки закатного неба, солнечных бликов или вечерней туманной дымки.

Британская художница Ян Эрика во время работы

Британская художница Ян Эрика во время работы

Фото: предоставлено Argile

Британская художница Ян Эрика во время работы

Фото: предоставлено Argile

Ян Эрика — одна из самых востребованных современных художников-абстракционистов Великобритании. До того как увлечься живописью, она профессионально занималась музыкой: получила классическое образование, играла на виолончели в оркестре, ездила на гастроли, записывалась с известными коллективами. Возможно, именно благодаря этому опыту ее работы получаются такими живыми и динамичными — с плавными переливами цвета, внутренней экспрессией и тонкой игрой нюансов — за что их часто называют «ожившей музыкой». Она и сама это отмечает: «Когда я рисую, то слышу в голове ритм, вижу в пейзажах звуки. Я часто начинаю с цветка или растения, а затем позволяю этой внутренней мелодии унести меня куда-то дальше».

И действительно, чем бы Ян ни занималась, будь то монументальные 20-метровые фрески, яркие ковры или же абстрактные рисунки на столешницах, у нее получаются настоящие цветовые симфонии, в которых вместо нот художница использует краски. Выбор материалов здесь немаловажен. Свои знаменитые большие пейзажи Ян Эрика пишет интерьерными красками бренда Argile: «Они отлично ложатся, отличаются фантастической текстурой и широким выбором оттенков, что позволяет добиваться любых эффектов».

Их сотрудничество началось три года назад, на выставке Decorex 2021 в Лондоне, для которой Ян Эрика создала масштабную 18-метровую работу. В течение трех дней художница в реальном времени расписывала стену красками Argile. С тех пор их дружба стала лишь крепче: Ян постоянно использует продукцию Argile для своих фресок, а недавно она стала амбассадором бренда в Великобритании и приняла участие в создании и запуске новой палитры.

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Работа британской художницы Ян Эрики

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Работа британской художницы Ян Эрики

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

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Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Коллекция Ciel была разработана совместно с художником-сценографом Ришаром Педуцци и насчитывает 72 оттенка, отражающих все цветовое богатство небесного свода — от игры теней на рассвете и жаркого полуденного солнца до сумеречных градиентов и хмурых серых тонов дождливого дня. Есть среди них и не самые очевидные названия. Например, Vulcain — оно вроде бы напоминает об античной мифологии, вместе с тем извержение вулкана тоже можно причислить к атмосферным явлениям. Или, скажем, Mars — бог войны и красная планета на звездном небе.

Наблюдать ли за звездами, или следить за облаками — эта тема близка художнице: ее детство прошло в английской провинции, и природа, как и музыка, стала одним из главных источников вдохновения. «Щебет птиц, шелест камыша, весенние цветы на лужайке, закаты и небо — все это неизменно вызывает у меня трепет и дает импульс для творчества»,— говорит она. С помощью красок из новой палитры Ciel она написала серию из девяти крупноформатных абстрактных пейзажей в своей фирменной экспрессивной, динамичной манере.

Получилась история о том, как меняются небо и природа в течение дня: вот встает из мрака «младая с перстами пурпурными Эос», разгорается розовым заря, затем солнце заливает золотом небосвод, и вот уже день постепенно катится к концу, цвета угасают, вспыхнув напоследок прощальным салютом, наступают сумерки, и воцаряется ночь с ее мягким лунным свечением. Каждая картина содержит свой определенный набор оттенков, которые, гармонично сочетаясь друг с другом, рождают эмоциональный образ. Можно любоваться произведением искусства, а можно взять картину Эрики за образец и применить уже найденные комбинации цветов для оформления собственного интерьера.

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Работа британской художницы Ян Эрики

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Работа британской художницы Ян Эрики

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Следующая фотография
1 / 2

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Работа британской художницы Ян Эрики

Фото: предоставлено Argile

Заказать краски из новой коллекции можно в дизайнерском шоуруме Argile в Париже на рю Фобур Сен-Мартен (35 rue du Faubourg Saint-Martin), в Лондоне на Кингс-роуд (555 King’s road) и в шоурумах Manders по всей России.

Татьяна Парфенова

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