Режиссерская версия

В старинном римском палаццо Talia открылся пятизвездный бутик-отель. Интерьеры в отеле придумал известный итальянский кинорежиссер.

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Лука Гуаданьино — автор более чем 30 художественных, короткометражных и документальных фильмов, среди которых «Я это любовь», «Претенденты», «Назови меня своим именем», «Большой всплеск», «Целиком и полностью». Он номинировался на «Оскара» и «Большой глобус», получил «Серебряного льва» в Венеции и три премии BAFTA. Режиссер, сценарист и продюсер известен не только своим вкладом в кинематограф. Гуаданьино успешно работает в мире моды и рекламы. Он сотрудничал с домами Fendi, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo. В 2012 году создал Frenesy, креативное агентство и продюсерскую компанию, которая разрабатывает рекламные проекты для люксовых брендов, производит видео и печатную продукцию, а также устраивает громкие и эффектные презентации. Собственное дизайн-бюро studiolucaguadagnino режиссер основал в 2017 году. Отель, открытый в мае этого года в римском палаццо Talia,— дебют Гуаданьино и его команды декораторов в сфере оформления гостиничных интерьеров.

Здание было построено в XVI веке и находится в центре Рима, недалеко от площади Испании и фонтана Треви, в непосредственной близости от базилики Сант Андреа делле Фратте. Первоначально это была резиденция Анджело Колоччи, филолога-гуманиста и папского секретаря при понтифике Льве X. Позже палаццо было передано просветителю Джузеппе Колоссанцио, канонизированному в лике святых, который открыл здесь легендарный оплот учености — Назаретский колледж, где получали образование и простые школяры, и аристократы, и даже будущие папы. В долгой истории палаццо было немало драматических моментов: оно пережило и захват наполеоновскими войсками, и времена фашизма. Художники черпали вдохновение в его стенах, а политики вершили судьбы в его залах. В 2021 году началась реставрация дворца, в ходе которой в числе прочего удалось восстановить великолепные потолочные фрески. Палаццо решено было превратить в роскошный бутик-отель, сохранив здесь дух и атмосферу прежних эпох.

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«Здесь нет ограничений, присущих гостиничным сетям, и нет стандартизированной роскоши. Напротив, отель отличается самобытностью, узнаваемым стилем и индивидуальным подходом. Это дворец, вобравший в себя синкретизм пятивековой истории, но в то же время излучающий современный колорит»,— объясняет инженер Элиа Федеричи, представитель управляющей отелем семьи и главный генератор всего проекта.

Дизайн-студия Луки Гуаданьино занималась в Palazzo Talia оформлением общественных пространств: лобби, лестницами, роскошным залом в бельэтаже, рестораном, баром, спа-центром, а также одним из сьютов —апартаментами с примыкающей террасой в 66 кв. м. Остальные 25 номеров и сьютов, каждый в индивидуальной манере, оформляли дизайн-бюро Mia Home Design Gallery и студия Laura Feroldi.

«Идея работать с режиссером, который умеет так организовать пространство, театральное и необузданное,— вот что меня вдохновило. Я восхищаюсь тонким эстетическим чутьем Гуаданьино, проявляющимся не только в его фильмах, но и в его абсолютной современности, внимании к деталям и типичном сицилийском упорстве в создании индивидуальных предметов декора — качество, которое неоценимо для палаццо Talia»,— говорит Элиа Федеричи.

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Критики отмечают среди главных особенностей фильмов Гуаданьино эмоциональность, чувственность и яркие визуальные эффекты. Все это вы найдете в созданных его командой интерьерах. Помимо общего дизайна, студия Гуаданьино отвечала за изготовление мебели, ковров, светильников, настенных панелей и других аксессуаров. Прямо у входа гостей встречает лобби со светлым четырехсторонним диваном необычной формы, расположенным на колоритном ковре с геометрическим рисунком, где преобладают синий, зеленый, пыльно-винный и песочный цвета. На потолке — роскошная люстра 1940-х годов в стиле ар-деко, созданная из муранского стекла художником Наполеоне Мартинуцци и выбранная Лукой Гуаданьино специально для проекта. Современная мебель и экспрессивное ковровое покрытие удивительным образом сочетаются с динамичной внутренней архитектурой и древними артефактами палаццо, сохраненными в процессе реставрации. В бельэтаже находится впечатляющий зал Magna Hall, декорированный древнеримскими бюстами, который можно зарезервировать для приватных мероприятий. Его площадь — 248 кв. м, высота сводчатых потолков — почти 11 м. На потолке в центре — живописная фреска XVIII века, созданная Гаспаре Серенарио. Выложенный шахматной плиткой пол прекрасно сочетается с круглым ковром, где преобладают синий, бутылочно-зеленый, песочный, винный и терракотовый цвета. На ковре — мягкая мебель современных лаконичных форм в различных оттенках персикового цвета. Ковровые дорожки с контрастным геометрическим рисунком — это также главный акцент на лестницах палаццо. Все ковры здесь были сделаны по заказу studiolucaguadagnino ирландским архитектором и художником Найджелом Пиком. Их отличают гармоничные, но в то же время задающие ритм, не режущие глаз сочетания ярких и приглушенных, пыльных цветов: синего, зеленого, терракотового, сливочного, песочного.

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Фото: Studiolucaguadagnino Вид на бутик-отель Palazzo Talia

Фото: Studiolucaguadagnino

В террасных апартаментах царит безмятежная атмосфера: у оформленного зеленым мрамором камина расположена современная мягкая мебель, за перегородкой — двуспальная кровать, стены частично отделаны панелями из персикового дерева. Обширная терраса выходит во внутренний дворик, где стараниями ландшафтного дизайнера Блю Мамбора устроено подобие тропического леса с пальмами. Ресторан, бар и спа-центр отеля также были оформлены studiolucaguadagnino. Белые столики и стулья в ресторане сочетаются с зеркальной плиткой и белым гипсовым декором на стенах. Бар — это своего рода шкатулка, где сводчатые потолки украшены изящными фресками, а стены выложены стеклянной плиткой ручной работы. Спа-зона оформлена зеленой испанской майоликовой плиткой ручной работы и мрамором.

Отель в палаццо Talia был задуман и воплощен по образу и подобию частной резиденции, его создатели стремятся, чтобы путешественники получили здесь незабываемые впечатления. «Мы хотим, чтобы гости чувствовали себя как дома, находясь вдали от дома. Многие римские резиденции величественны, украшены роскошными архитектурными деталями, но в то же время обставлены стандартно. Здесь царит торжественность прошлого, органично вписанная в ритмы повседневной жизни»,— говорит Элиа Федеричи.

Антонина Плахина