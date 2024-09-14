Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-обладателя пояса WBC Дрозда заподозрили в употреблении допинга

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд временно отстранен. Его заподозрили в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Отстранение действует с 9 сентября, решение вынесли на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение антидопинговых правил датировано 28 сентября 2014 года. С чем оно связано, не уточняется. 27 сентября 2014 года Дрозд завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.

Россиянин отверг обвинения в употреблении допинга. По его мнению, «это несерьезно и смешно». «Где они были десять лет назад, когда я выступал? Все и всё видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после десяти лет, это какой-то нонсенс»,— прокомментировал он информацию о решении ITA.

В WBC пообещали следить за развитием ситуации. «WBC с серьезностью относится к любой подобной информации»,— сказали ТАСС в совете.

Григорию Дрозду 45 лет. Он владел чемпионским поясом WBC в 2014–2015 годах, один раз защитив его — в поединке с польским боксером Лукашом Яником в 2015 году. В марте 2016-го WBC присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске». В конце 2017 года спортсмен официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...