Экс-обладателя пояса WBC Дрозда заподозрили в употреблении допинга

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд временно отстранен. Его заподозрили в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Отстранение действует с 9 сентября, решение вынесли на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение антидопинговых правил датировано 28 сентября 2014 года. С чем оно связано, не уточняется. 27 сентября 2014 года Дрозд завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика.

Россиянин отверг обвинения в употреблении допинга. По его мнению, «это несерьезно и смешно». «Где они были десять лет назад, когда я выступал? Все и всё видели в бою против Влодарчика, тут нечего обсуждать. А то, что меня вспомнили после десяти лет, это какой-то нонсенс»,— прокомментировал он информацию о решении ITA.

В WBC пообещали следить за развитием ситуации. «WBC с серьезностью относится к любой подобной информации»,— сказали ТАСС в совете.

Григорию Дрозду 45 лет. Он владел чемпионским поясом WBC в 2014–2015 годах, один раз защитив его — в поединке с польским боксером Лукашом Яником в 2015 году. В марте 2016-го WBC присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске». В конце 2017 года спортсмен официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Лаура Кеффер