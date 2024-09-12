Владимир Познер рассказал об отказе работать на Западе

Телеведущий Владимир Познер в интервью Forbes рассказал, что ему поступали предложения о работе на западных телеканалах, но он отклонил их из-за требований комментировать российскую политику. Господин Познер надеется на возвращение в федеральный эфир, но не верит, что сейчас это возможно.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Познер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мне предлагали сотрудничество (с западными каналами). Я не буду называть имена, но такие предложения поступали не из одной страны. Однако с этим предлагалось и одно условие: “Вы должны сначала высказаться о (президенте России Владимире) Путине и о политике”, причем в заданном ключе. Я ответил: "Вы же понимаете, что это не соответствует профессии журналиста, это совершенно иное". На что мне сказали: "Такие условия". Я ответил: "Нет, спасибо, это не для меня"»,— рассказал Владимир Познер.

Говоря про работу в прямом эфире, он признался, что «обожает это занятие». «Главный момент в том, что на советском телевидении я стал заметен только в 59 лет, понимаете? В то время, когда многие люди уже задумываются о завершении карьеры, я только начинаю. Вероятно, именно поэтому во мне до сих пор теплится этот энтузиазм и стремление. Я хочу [возвратиться в эфир], но, как вы знаете, не всегда удается соревноваться с желаниями. Порой приходится идти на компромиссы или даже признать, что некоторые вещи недостижимы»,— заявил господин Познер.

Журналист сообщил, что сейчас пишет книгу, но не уточнил, о чем именно: «Я не люблю делиться такими деталями». Познер также рассказал о создании восьмисерийного фильма о Турции, который был передан на «Первый канал» и теперь ожидает решения гендиректора Константина Эрнста. «Этим я и занимался, плюс некоторые мелочи: у меня были выступления, меня приглашают поговорить в разные, достаточно закрытые аудитории. И, конечно, неожиданно возник наш дуэт с Иваном Ургантом»,— добавил господин Познер.

Он сообщил о планах провести 15 выступлений с телеведущим Иваном Ургантом и отметил, что его поразил успех уже состоявшихся в европейских странах мероприятий.

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». В 2022 году программа перестала выходить, так как, по словам журналиста, канал стал «информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».