Мрамор и колонны

В Италии немало мебельных компаний с вековой историей, выросших из маленьких ремесленных мастерских. Oasis из их числа, семейное предприятие во Фриули основал в 1908 году мастер-краснодеревщик Флориано Куаиа. Сегодня это успешное производство, чья продукция представлена более чем в 25 странах, а управляет им уже третье поколение семьи Куаиа — Франческа, Федерика и Лоренцо. Компания выпускает мягкую и корпусную мебель, но главный ее конек — это решения для ванных комнат. Oasis чтит свою историю, продолжает использовать в работе традиционные техники, при этом экспериментирует и с современными технологиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника

В новой коллекции мебели для ванных комнат дизайнеры бренда обращаются за вдохновением к теме, которая никогда не устареет и не выйдет из моды: к Древней Греции. Название линии Naos позаимствовано из архитектурного лексикона. Наос — это центральная часть древнегреческого храма, где обычно располагалась главная статуя бога, которому воздвигнуто святилище. Такие аналогии неслучайны, ведь, по мнению экспертов компании, ванная комната — это тоже своего рода сакральное место, где мы перезагружаемся, через очищение наполняемся энергией.

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Фото: Европейская сантехника Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника

От античности здесь не только название. Столешницы мебели выполнены из натурального мрамора — любимого материала греков: благородного Calaccata Oro, белоснежного Carrara, черного Nero Marquinia, эффектного зеленого Alpi. В комплект к ним в ассортименте Oasis есть раковины и отдельно стоящие скульптурные ванны. Мрамор не только напоминает о вечной классике, но и является символом современного комфорта и роскоши. В отличие от керамогранита или плитки рисунок на камне, созданный самой природой, неповторим.

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Фото: Европейская сантехника Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника

Каркасы шкафов — из влагостойких МДФ-панелей. Мраморные элементы мебели дополняет деревянная отделка, которая вместе с латунными деталями, округлыми формами и рифлеными, рельефными дверцами и фасадами оживляет обстановку ванной комнаты, придает ей теплоту и удачно компенсирует прохладный блеск камня. Шпон — из ореха каналетто или березы. Для тех же, кто не любит дерево в интерьере, в коллекции есть варианты отделки в лаке, например белом или зеленом Verde Muschio (ит. «цвет мха»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника Линия мебели для ванной от ремесленной мастерской Oasis

Фото: Европейская сантехника

Помимо собственно шкафов под раковину в коллекцию Naos входят вместительные отдельно стоящие шкафы, светильники, зеркала современного дизайна, а также компактные цилиндрические тумбы, которые поддерживают античный ассоциативный ряд, напоминая о древнегреческих колоннах. Словом, здесь есть все, что нужно для создания цельного, законченного функционального интерьера ванной комнаты. Металлическая отделка используется в качестве декоративного элемента тумб, под столешницей, а также для цоколя. Ознакомиться с новинками можно в шоурумах компании «Европейская Сантехника», коллекция уже в продаже.

Татьяна Парфенова