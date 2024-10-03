Сегодня исполняется 58 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Куснирович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель и директор Мультимедиа Арт Музея, академик Российской академии художеств Ольга Свиблова:

— Дорогой Михаил Эрнестович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы не просто создали огромный бизнес, но привнесли в нашу жизнь то, что называется art de vivre! Вы поддерживаете все эти годы искусство и культуру, а Ваши фестивали и, конечно, «Черешневый лес» превратились в добрую традицию, которая объединяет людей вокруг добрых дел. Много лет участники фестиваля своими руками сажали саженцы. Каждый следит за тем, как растет «его личное» деревце. Пусть всходят семена добра и пусть цветет и разрастается Ваш Черешневый лес! Счастья, здоровья, новых планов и их воплощения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»