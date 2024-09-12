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Коммерсантъ FM
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Парное алкание

Выходит на экраны американская криминальная комедия «Ненасытные люди»

В прокат выходит криминальная комедия Потси Пончироли «Ненасытные люди» с актерским ансамблем пускай не из звезд первой величины, но профессионалов, на которых всегда можно положиться, от Джозефа Гордона-Левитта до Тима Блейка Нельсона. Новых вершин в жанре режиссер не открывает, но выдает вполне достойный его образец, считает Юлия Шагельман.

Терри (Джозеф Гордон-Левитт) и Уилл (Химеш Патель) бодро обыгрывают штампы полицейской комедии

Терри (Джозеф Гордон-Левитт) и Уилл (Химеш Патель) бодро обыгрывают штампы полицейской комедии

Фото: «Парадиз»

Терри (Джозеф Гордон-Левитт) и Уилл (Химеш Патель) бодро обыгрывают штампы полицейской комедии

Фото: «Парадиз»

Как известно, идиоты — лучший двигатель любого сюжета, но в особенности криминального. Эту истину кинематографисты открыли задолго до братьев Коэн, однако те довели этот принцип до такого сияющего абсолюта, что теперь любой фильм, в котором некие дураки пытаются решить свои проблемы, обойдя закон, и в результате закапываются еще глубже, обречен на сравнение с их картинами. Особенно если в этом фильме играет Тим Блейк Нельсон, чье выразительное лицо невозможно забыть с «О где же ты, брат?» (2000). Впрочем, Потси Пончироли тоже уже снимал Нельсона в своем самом известном фильме — инди-вестерне «Старый Генри» (2021).

Новую картину режиссер начинает с представления самой разумной героини — капитана Мерфи (Узо Адуба), начальницы полиции островного городка Провиденс на восточном побережье США. Она так и останется единственной, кому в фильме удастся сохранить голову на плечах. Работа у капитана непыльная: в сонной провинции, откуда на большую землю можно добраться только паромом, все друг друга знают, а преступность нулевая, разве что кто-нибудь перейдет улицу в неположенном месте или подерется в баре.

За тишиной и покоем-то сюда и переехал выпускник полицейской академии Уилл (Химеш Патель) с беременной женой Пэйдж (Лили Джеймс). В первый рабочий день на новом месте он знакомится с Терри (Джозеф Гордон-Левитт), местным копом с 16-летним стажем, назначенным ему в напарники. Тот представляет собой сгусток бешеной энергии, при этом не направленной ни в какую сколько-нибудь конструктивную сторону. Их совместное патрулирование городка состоит из заходов в кафешки за бесплатным кофе и пончиками и бесконечного монолога Терри, в котором тот успевает сообщить Уиллу, что ловит рыбу гарпуном, играет в рок-группе, на досуге учит китайский и имеет любовницу-китаянку, с которой у них все серьезно, но сложно.

Именно когда Терри прямо в рабочие часы навещает эту даму, чтобы заняться с ней сексом, пока отсутствует муж, Уиллу приходится принять вызов — как он думает, на ограбление. Никаких грабителей на месте не оказывается, потому что наш герой перепутал полицейские коды, зато он случайно убивает хозяйку дома — жену самого богатого человека в городе, короля морепродуктов Уоллеса Четло (Нельсон). Примчавшийся Терри сначала твердо намерен сдать нового напарника с потрохами, но потом соображает, что и сам не будет красиво выглядеть в этих обстоятельствах. К тому же в доме обнаруживается корзина с миллионом долларов, который можно тихо взять и поделить.

Разумеется, так просто у них это не получится. В ситуацию, становящуюся все более запутанной, оказываются втянуты не только Терри, Уилл и Пэйдж, но и мистер Четло, его секретарша (Нина Ариадна), массажист миссис Четло (Саймон Рекс), его мама (Нева Хауэлл) и целых два наемных киллера, которые промышляют на острове и конкурируют за территорию: Ирландец (Джим Гэффиган) и Колумбиец (Хосе Мария Яспик). Все они имеют виды на тот самый миллион и раз за разом перебегают друг другу дорогу в самый неподходящий момент.

Никаких особо глубоких мыслей за этой суетой не стоит: создатели фильма осуждают человеческую жадность и подчеркивают, как легко вроде бы приличные люди готовы пересечь любые моральные границы, когда она ими обуревает. Однако они достаточно ловко жонглируют абсурдными сюжетными ходами и смешными диалогами (автор сценария Майк Вукадинович работал, в частности, над трагикомическим сериалом «Шучу» с Джимом Керри). Так что картина эффективно развлекает вплоть до финального акта, когда вдруг становится неожиданно серьезной — и даже почти не выглядит эпигонской.

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