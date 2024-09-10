Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компания из Бугульмы незаконно доначислила абонентам 8 млн рублей за водоснабжение

ООО «Бугульма-Водоканал» полтора года незаконно начисляло абонентам суммы за водоснабжение, переплаты составили 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В ходе проверки, инициированной прокуратурой после сообщений в социальных сетях, было установлено, что с января 2023 по июнь 2024 года компания незаконно взыскивала доплаты за предполагаемое несанкционированное вмешательство в работу счетчиков. Однако акты о таких вмешательствах не содержали доказательств нарушения целостности приборов.

Компания считала даже малейшие повреждения, такие как срыв пломбы или наличие подтеков на антимагнитной ленте, основанием для доначислений. В результате 210 абонентам были начислены дополнительные суммы на общую сумму свыше 8 млн руб. без законных оснований.

Прокуратура направила представление директору организации с требованием аннулировать незаконные счета и вернуть деньги абонентам. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, а устранение нарушений — под контролем прокуратуры.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Бугульма-Водоканал» является забор, очистка и распределение воды, а выручка компании за 2023 год составила 326 млн руб.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...