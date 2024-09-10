Компания из Бугульмы незаконно доначислила абонентам 8 млн рублей за водоснабжение

ООО «Бугульма-Водоканал» полтора года незаконно начисляло абонентам суммы за водоснабжение, переплаты составили 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В ходе проверки, инициированной прокуратурой после сообщений в социальных сетях, было установлено, что с января 2023 по июнь 2024 года компания незаконно взыскивала доплаты за предполагаемое несанкционированное вмешательство в работу счетчиков. Однако акты о таких вмешательствах не содержали доказательств нарушения целостности приборов.

Компания считала даже малейшие повреждения, такие как срыв пломбы или наличие подтеков на антимагнитной ленте, основанием для доначислений. В результате 210 абонентам были начислены дополнительные суммы на общую сумму свыше 8 млн руб. без законных оснований.

Прокуратура направила представление директору организации с требованием аннулировать незаконные счета и вернуть деньги абонентам. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, а устранение нарушений — под контролем прокуратуры.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Бугульма-Водоканал» является забор, очистка и распределение воды, а выручка компании за 2023 год составила 326 млн руб.

Влас Северин