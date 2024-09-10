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Коммерсантъ FM
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«Марина Абрамович, безусловно, считает, что нас исцелят кристаллы»

Дмитрий Буткевич — о больших персональных выставках

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать об осенних проектах в мировых музеях.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

И снова о выставках осени по всему миру. Смотрите, какие персоналки. «Марина Абрамович: трансформация энергии» в Музее современного искусства в Шанхае. Исцелят ли нас кристаллы? Марина Абрамович, безусловно, так считает. Перформансистка уверяла, что гематит, кварц и турмалин обладают «медицинскими, научными и энергетическими свойствами», и она полна решимости показать это на своей самой большой выставке на сегодняшний день, которая включает в себя скульптуры, известные как «Транзиторные объекты», которые в совокупности содержат 3 тонны минералов. Зрители могут взаимодействовать с этими объектами и получать от них некоторое духовное удовлетворение.

Тамара де Лемпицка в Музее де Янга в Сан-Франциско. В 1920-х годах Тамара де Лемпицка была среди художников, участвовавших в эпическом проекте по созданию «Новой женщины», то есть женского образа, который соответствовал быстро меняющейся современности. Она создавала полотна, на которых изображены модные женщины, катающиеся в автомобилях и позирующие на фоне мегаполисов. Несмотря на то, что некоторые критики называют ее художественным китчем, искусство Лемпицкой обрело множество поклонников, среди которых поп-звезда Мадонна, которая коллекционировала работы художницы.

Наконец, спустя более 40 лет после смерти, у Лемпицки проходит научная ретроспектива в Соединенных Штатах, где она проработала большую часть своей карьеры. Кстати, «Лемпицка» — недавний бродвейский мюзикл, который обыгрывал раскрепощенную сексуальность и образ жизни артистки, постиг полный провал. Надеются, что нынешняя выставка будет более успешной.

Рене Магритт в Художественной галерее Нового Южного Уэльса, Сидней. Это первая ретроспектива одного из главных сюрреалистов на Зеленом континенте. И проект «Йозеф Бойс: в защиту природы» в музее The Broad в Лос-Анджелесе. Рассказ о его незаконченном проекте «7000 дубов» (1982), ради которого немецкий художник посадил тысячи деревьев в немецком Касселе. Кстати, проект завершил его сын Венцель только в 1987-м, через год после смерти самого Бойса.

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