Иронический мститель

На платформе «Амедиатека» вышли первые три серии французского сериала «Зорро» с Жаном Дюжарденом в роли мстителя в черной полумаске родом из Испанской Калифорнии начала XIX века. Михаил Трофименков умилился иронической патетике и романтической иронии фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зорро в исполнении Жана Дюжардена выглядит неожиданно пожившим и неожиданно обаятельным

Фото: France Tеlеvisions Зорро в исполнении Жана Дюжардена выглядит неожиданно пожившим и неожиданно обаятельным

Фото: France Tеlеvisions

Нет, все-таки французы, когда захотят, могут. «Зорро» неожиданно опроверг десятилетние и вполне справедливые плачи о том, что галлы растранжирили традицию фильмов «плаща и шпаги», иронических и романтических боевиков эпохи Бельмондо и Делона.

Выбор Дюжардена на роль Зорро — попадание в десятку. В фееричном и оскароносном «Артисте» Мишеля Хазанавичюса он сыграл обобщенную звезду золотой эпохи немого Голливуда, едва не убитого приходом в кино звука. В роли Зорро он похож одновременно на утомленного Дугласа Фэрбенкса, слегка спившегося Эррола Флинна и сдувшегося Кларка Гейбла.

Киномифология Зорро, придуманного беллетристом Джонстоном Маккалли в романе «Проклятие Капистрано» в 1919 году, слишком обширна, чтобы говорить о ней подробно. Она насчитывает свыше пятидесяти фильмов и сериалов. Зорро играли такие суперзвезды, как Дуглас Фэрбенкс в «Знаке Зорро» (1920) Фреда Нибло, Тайрон Пауэр в одноименном фильме Рубена Мамуляна (1940), сам Ален Делон в опусе итальянского ремесленника Дуччо Тессари (1975) и Энтони Хопкинс (старый Зорро) на пару с Антонио Бандерасом (молодой Зорро) в «Маске Зорро» (1998) Мартина Кэмпбелла.

Да что там говорить: Зорро был вполне советским героем. Юность моего поколения прошла под знаком делоновского Зорро, первой любви советских синефилов. Поборника справедливости, никогда никого не убивавшего, а только чертившего шпагой на рожах и камзолах плохих людей свою фирменную букву «зет». Киноотца, о чем мы тогда еще не догадывались, и Супермена, и Бэтмена. Прекрасного оборотня. В своей дневной жизни дон Диего де ла Вега был ленивым баловнем отца — алькальда города Лос-Анхелес, этаким «светским идиотом». В ночной — оседлавшим гнедого жеребца Торнадо виртуозом-фехтовальщиком, акробатом боевых искусств в черных сомбреро, полумаске и плаще.

Зорро Дюжардена «держит в голове» и Фэрбенкса, и Делона. Он уже двадцать лет (действие датировано 1821 годом) не напяливал на себя наряд мстителя, который на всякий экстремальный случай заботливо бережет в катакомбах родового поместья его немой слуга Бернардо. Обрюзг, потускнел, скучает, не способен доставить радость супружеского долга своей прекрасной и столь же потускневшей жене Габриэлле (Одри Дана). Грезит лишь о том, чтобы провести в Лос-Анхелес водопровод, а то детишкам приходится ходить за водой на речку в ущерб школьным занятиям. И проповедует ненасилие даже в дружеской беседе с лохматыми уродами, напавшими на пригородный дилижанс. В общем, зануда.

Но потом — раз, и понеслось. Папаша, правивший городом аж сорок восемь лет, отдал богу душу, едва лишь отказавшись отдать ключи от города преемнику-сыну. Назавтра выяснилось, что покойный дон Алехандро (Андре Дюссолье) заложил чуть ли не весь город гаденышу-олигарху дону Эммануэлю.

Короче говоря, дону Диего приходится в каждой серии облачаться в карнавальный костюм Зорро и то спасать из тюрьмы загнанных туда бедняков-индейцев, то спасать их же из концлагеря, сотворенного доном Эммануэлем, то громить казино нувориша. И каждый раз выручать из смертельных переделок собственную жену, которая в черном мстителе никак не узнает своего мужа, а все больше и больше влюбляется в харизматического Зорро.

«Зорро» — редчайший случай, когда авторские шутки на актуальные темы, вроде бы и чужеродно внедренные в тело романтического ретро, никак не бесят, а наоборот.

Вот Габриэлла приносит мужу имитацию черной маски Зорро и предлагает поиграть в ролевые сексуальные игры. А бедный дон Диего не знает, как ему на это откликнуться.

Вот в самые неподобающие интимные моменты, сбивая весь энтузиазм дона Диего, в кадре появляется призрак дона Алехандро — отличная издевка над призраком отца Гамлета.

Вот дон Диего обучает подопечных горожан именовать местных индейцев не индейцами, а автохтонами, поелику историческую ошибку Колумба, полагавшего, что он приплыл в Индию, надо исправить.

Вот жирный начальник местной полиции зачитывает письмо, адресованное Зорро, в котором объясняет, что погрузился в дзен, чего и всем советует. А затем, на манер профайлера из стандартного голливудского триллера, дает психологический портрет серийного убийцы Зорро.

Впрочем, это только начало — заявлено восемь серий. Дай бог, чтобы авторам сериала удалось сохранить на всем его протяжении столь ядовитый градус иронии и самоиронии.