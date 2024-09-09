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Детективно-кредитная история

Сибайской компании удалось отменить договор на 1 млрд рублей

АО «Башкирское шахтопроходческое управление» (БШПУ) смогло убедить арбитражный суд Москвы признать недействительным кредитный договор с Росэнергобанком на 1 млрд руб. На решение суда повлиял приговор Таганского райсуда Москвы, который установил, что в 2015 году предприятие заключило спорный договор «под влиянием обмана»: через расчетный счет БШПУ 1 млрд руб. ушел компаниям, подконтрольным руководителям Росэнергобанка. Агентство по страхованию вкладов, которое с момента отзывы лицензии у Росэнергобанка в 2017 году является его конкурсным управляющим, просило в иске отказать. Юристы полагают, что арбитражный суд принял законное решение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал недействительным кредитный договор, заключенный в декабре 2015 года АО «Башкирское шахтопроходческое управление» с Росэнергобанком (лицензия отозвана в 2017 году, конкурсное производство ведет Агентство по страхованию вкладов). Сумма кредита составила 1 млрд руб., процентная ставка — 16,5% годовых, срок погашения — три года. Цель кредитования — приобретение оборудования для медно-колчеданного месторождения «Вишневское» в Хайбуллинском районе Башкирии.

БШПУ просило суд признать кредитный договор недействительной сделкой, совершенной «под влиянием обмана» и «в обход закона со злоупотреблением правом».

В подтверждение своих доводов истец сослался на факты, установленные в ходе судебного процесса над бывшим начальником отдела поддержки корпоративного бизнеса Департамента корпоративного бизнеса Росэнергобанка Юлией Жерихиной. В 2022 году Таганский районный суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

АО «Башкирское шахтопроходческое управление», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Сибае в сентябре 1994 года. Уставный капитал — 708,2 тыс. руб. Предприятие специализируется, в частности, на строительстве месторождений под ключ, подземных выработок; наземных комплексов горных предприятий. Работает по контрактам в башкирском Зауралье, а также Узбекистане и Казахстане. В 2016 году владельцем АО было ООО «Промресурс» (собственники — Владимир Варданян, Александр Елховский и Олеся Коляда). Более поздней структуры акционеров компания не раскрывает. В 2023 году при выручке 1,45 млрд руб. чистая прибыль компании составила 18,6 млн руб. Краткосрочные обязательства компании, включая займы и кредиторскую задолженность, оценивались в 701,4 млн руб.

Как следует из приговора райсуда, в 2015 году Юлия Жерихина вступила в сговор с председателем совета директоров банка Константином Шварцем для хищения денежных средств банка через схему кредитования клиентов. Уголовное дело господина Шварца было выделено в отдельное производство.

В декабре 2015 года учредитель БШПУ Владимир Коляда в московском офисе Росэнергобанка встретился с господином Шварцем для обсуждения кредита в размере 400 млн руб. Председатель совета директоров, следует из материалов дела, согласился кредитовать компанию, но с условием, что БШПУ «возьмет на себя дополнительные кредитные обязательства» в размере 1 млрд руб. для покупки оборудования у подконтрольных банку организаций. При этом глава совета директоров гарантировал, что, если оборудование не будет поставлено, он «обеспечит возвращение кредитных денежных средств и выплату процентов из иных источников». Компания заключила два кредитных договора: на 400 млн руб. и на 1 млрд руб. В итоге БШПУ не получила ни денег, ни оборудования: 1 млрд руб. через расчетный счет башкирского предприятия ушел «на подконтрольные руководству банка технические компании с целью последующего распоряжения ими по собственному усмотрению», отмечено в решении суда.

Кредит на 400 млн руб. предприятие не оспаривало.

В 2017 году «Ъ» сообщал, что после отзыва лицензии ЦБ обнаружил в Росэнергобанке признаки вывода активов на 3,3 млрд руб. Год спустя Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-президента Рост-банка Артема Хенкина, который, по версии следствия, возглавлял преступную группу, похищавшую средства Росэнергобанка. Он находится в международном розыске.

30 августа, указано в картотеке дел, в Таганский райсуд Москвы поступило новое уголовное дело по обвинению Юлии Жерихиной и Константина Шварца в мошенничестве. Дата судебного заседания пока не назначена.

В мае этого года в Симоновский райсуд Москвы поступало представление начальника филиала №14 ФКУ УИИ УФСИН России о замене условного осуждения Юлии Жерихиной на реальное лишение свободы. Суд оставил заявление без рассмотрения, так как «местонахождение осужденной Жерихиной Ю.В. не установлено», а без нее рассматривать подобное заявление запрещено законом.

АСВ просило отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на пропуск срока исковой давности, а также отмечало, что кредитор исполнял условия договора, выплачивая проценты.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд учел факты, установленные Таганским райсудом Москвы. Руководители банка, отмечено в решении, заключая спорный кредитный договор, «изначально преследовали противоправную цель хищения денежных средств», а БШПУ «не было реальным получателем кредитных денежных средств».

В АСВ сообщили «Ъ-Уфа», что подадут апелляционную жалобу.

Получить комментарии в «Башкирском шахтопроходческом управлении» вчера не удалось.

«Признавая сделку недействительной, суд по большей части исходил из вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы банка. В этом приговоре установлены обстоятельства заключения кредитного договора под влиянием обмана и с противоправной целью. Данные обстоятельства носят преюдициальный характер и не могут быть пересмотрены арбитражным судом,— отметила юрист практики разрешения споров и банкротства „Меллинг, Войтишкин и партнеры“ Полина Лысанова.— При условии, что приговор не будет отменен или пересмотрен, шансы на отмену в апелляции решения арбитражного суда достаточно низкие».

Булат Баширов

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