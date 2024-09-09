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К 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек

К 2030 году планируется увеличить число кадров, занятых в IT, на 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарном заседании KDW.

К 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек

К 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

К 2030 году в России планируют увеличить число кадров в IT на 1,5 млн человек

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ожидается, что 900 тыс. человек придут в профессию через Единую платформу для обучения школьников и студентов, 400 тыс. — с помощью Программы дополнительного обучения талантливых школьников современным языкам программирования, и 250 тыс. — через Программу обучения студентов второй специальности.

«Ребята выбирают программирование. Сейчас это модно, стильно, молодежно, привлекательно. Нам кажется, что все школьники должны эти навыки иметь»,— отметил спикер.

Замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук в рамках пленарного заседания также отметил, что на сегодняшний день на бюджетные места цифровых специальностей поступает более 100 тыс. человек.

Зарина Акбирова

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