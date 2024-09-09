Омский суд назначил 19 лет экс-бойцу ЧВК «Вагнер» по делу об убийстве беременной

Омский областной суд сегодня приговорил к 19 годам и 10 дням заключения в колонии строгого режима Сергея Козлова, признав его виновным в убийстве беременной женщины с особой жестокостью (ч.2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура просила для обвиняемого пожизненное лишение свободы, рассказали в пресс-службе суда. Отцу погибшей осужденный выплатит 1 млн руб. компенсации морального вреда.

По данным источников «Ъ-Сибирь», Сергей Козлов — бывший штурмовик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Домой с СВО вагнеровец вернулся летом 2023 года.

По версии регионального управления Следственного комитета, в октябре 2023 года во время застолья Сергей Козлов до смерти забил свою беременную девушку из-за сломанной акустической колонки. Согласно показаниям очевидцев, мужчина прыгал на животе и груди девушки. У потерпевшей были обнаружены черепно-мозговая травма, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытая травма живота (всего 138 повреждений).

Подозреваемого задержали. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В ходе следствия мужчина признал вину частично. В середине июня 2024 материалы уголовного дела поступили на рассмотрение суда.

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Илья Николаев