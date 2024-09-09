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Явка избирателей на выборы депутатов в Марий Эл составила 38,8%

По предварительным данным, в Марий Эл явка избирателей на выборы депутатов составила около 38,8%. Проголосовали 203,4 тыс. человек. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.

В 38 избирательных округах победили кандидаты от партии «Единая Россия». В Горномарийском округе выбрали кандидата-самовыдвиженца.

В Государственном собрании Марий Эл будут представлены 3 политические партии («Единая Россия», КПРФ и ЛДПР).

Скончался бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Диана Соловьёва

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