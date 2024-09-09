Концерт «Мой Татарстан — Мой выбор!»

8 сентября на главной сцене у Центра семьи «Казан» для зрителей выступили «Моя Мишель», Niletto и Dabro, а также Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Ирке, коллектив «Волга-Волга», Эльмира Калимуллина, Анастасия Макарова и Ильгиз Шайхразиев. Во время концерта для гостей также были организованы детские площадки, выставка оружия и мастер-классы. Фоторепортаж «Ъ-Волга-Урал».

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