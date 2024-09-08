Махмуд-Али Калиматов переизбран главой Ингушетии на второй срок

Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии переизбрали на пост главы республики Махмуда-Али Калиматова («Единая Россия»). Для господина Калиматова этот срок станет вторым. Пост главы Ингушетии он занимает с сентября 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд-Али Калиматов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Махмуд-Али Калиматов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом. Помимо Махмуда-Али Калиматова Владимир Путин также предложил кандидатуры депутатов Народного собрания Алихана Арапханова (СРПЗ) и Ислама Гадиева (ЛДПР).

За Махмуда-Али Калиматова проголосовали 25 депутатов Народного собрания. Алихана Арапханова поддержали двое голосующих, Ислама Гадиева — трое. «Народным собранием республики Ингушетия на должность главы республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович»,— сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев (цитата по ТАСС).

Махмуду-Али Калиматову 65 лет. С августа 2004-го по март 2007 года он занимал должность прокурора Ингушетии, позднее перешел в правительство Самарской области. В июне 2019 года после досрочной отставки Юнус-Бека Евкурова президент назначил господина Калиматова врио главы Ингушетии. Официально полномочия Махмуда-Али Калиматова как главы республики были утверждены парламентом 8 сентября 2019 года.

В единый день голосования в 83 регионах России проходят выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. В Ханты-Мансийском автономном округе—Югре, как и в Ингушетии, главу региона утверждали депутаты местного парламента. Губернатором стал Руслан Кухарук («Единая Россия»).

Милена Костерева