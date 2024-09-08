Руслан Кухарук избран губернатором ХМАО

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры по итогам голосования избрали губернатором региона Руслана Кухарука («Единая Россия»). Господин Кухарук с 30 мая занимал должность временно исполняющего обязанности главы округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На пост главы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры помимо Руслана Кухарука претендовали руководитель парламентской фракции КПРФ гендиректор «Югранефтеразведки» Алексей Савинцев и глава фракции «Справедливая Россия—Патриоты—За правду» Михаил Сердюк.

Кандидатуру Руслана Кухарука поддержали 33 из 36 депутатов. За Алексея Савинцева проголосовали 3, за Михаила Сердюка — 0. «Большинством голосов на пост губернатора Югры избран Руслан Кухарук. Решение считается принятым»,— сказал спикер думы Югры Борис Хохряков. Трансляция заседания велась на сайте думы.

Руслану Кухаруку 45 лет. На посту главы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры он сменил Наталью Комарову, которая возглавляла регион с 2010 года. В мае 2024-го госпожа Комарова объявила об отставке в связи с «переходом на другую работу». Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, который занимал пост мэра Тюмени.

Милена Костерева