Топ-10 находящихся под патентной защитой препаратов по объему госзакупок за январь-июнь 2024 года

Действующее вещество препарата Показания к применению Объем госзакупок, млрд руб. Оригинальное средство (торговая марка) / Владелец патента Год окончания срока действия основного патента Кто зарегистрировал аналог Кто проводит клинические испытания аналога 1 Окрелизумаб рассеянный склероз 12,23 Окревус / Roche 2029 н/д Биокад с августа 2024 года 2 Рисдиплам спинальная мышечная атрофия 10,07 Эврисди / Roche 2035 н/д входит в программу Продукты на полку 3 Нусинерсен спинальная мышечная атрофия 9,46 Спинраза / Biogen 2030 Генериум в апреле 2024 года н/д 4 Пембролизумаб онкология 9,28 Китруда / MCD 2028 Биокад в декабре 2022 года, Р-Фарм в феврале 2024 года Гротекс, Промомед, иранский CinnaGen 5 Энзалутамид онкология 8,42 Плегриди / Biogen 2026 н/д Джодас Экспоим и Амедарт с 2023 года 6 Ниволумаб онкология 7,81 Опдиво / BMS 2026 н/д Биокад с 2023 года 7 Дапаглифлозин сахарный диабет второго типа 7,07 Форсига / AstraZeneca 2028 11 дженериков с 2022 года (патент на препарат Форсига был продлен) н/д 8 Эмицизумаб гемофилия А 6,92 Гемлибра / Roche 2033 н/д н/д 9 Олапариб онкология 6,33 Линпарза / AstraZeneca 2029 н/д Амедарт и Фармасинтез с 2023 года 10 Трастузумаб эмтанзин онкология 3,58 Кадсила / Roche 2026 н/д н/д