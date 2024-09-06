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Коммерсантъ FM
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Мошенники не перезвонят

Борьба с фродом выходит на повторяющиеся вызовы

Из-за развития мошеннических схем некоторые операторы связи начали внедрять решения, которые защищают абонентов от повторных мошеннических вызовов. Они работают или на недопуск нежелательного вызова, или на разрыв соединения в момент разговора на основе его анализа нейросетью. В компаниях говорят, что количество нежелательных вызовов за последние полгода выросло на 30%. В то же время эксперты предупреждают, что при использовании предложенных решений абоненты могут пропустить и полезные звонки.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Операторы связи развивают решения, которые борются с повторными мошенническими вызовами. В «Т-Мобайле» (бывший «Тинькофф-Мобайл») “Ъ” рассказали, что запустили решение «временная блокировка». Функция доступна тем абонентам, которые подключили бесплатную услугу «защита звонков».

«Сегодня мошенники не останавливаются после одного сброшенного или заблокированного звонка и совершают несколько попыток вызова, в том числе с разных номеров, а также уходят в мессенджеры»,— объясняет гендиректор оператора Виталий Бриедис.

После того как нейросеть «Т-Мобайл» определит вызов, который дошел до абонента, как мошеннический, ему не будут поступать звонки с неизвестных номеров в течение определенного времени.

Звонки на период блокировки не будут поступать и в мессенджерах, исходящие звонки там также не будут доступны. В то же время абонент будет получать «характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи, уверяет топ-менеджер.

Нейросеть анализирует звуковую волну, а не непосредственное содержание разговора и затем сравнивает ее с данными звуковых волн других мошеннических звонков, объясняют в операторе: если количество совпадений превышает допустимый порог, искусственный интеллект (ИИ) маркирует разговор как потенциально опасный и разрывает его.

Операторы связи перешли к борьбе с мошенническими вызовами в мессенджерах летом (см. “Ъ” от 23 июля). Миграцию злоумышленников в Telegram, WhatsApp и Viber участники рынка связывали с работой антифрод-систем операторов и государственной информационной системы верификации телефонных вызовов — ИС «Антифрод».

В «Вымпелкоме» “Ъ” говорят, что у них есть похожая функция. «Если с вероятностью, близкой к 100%, определяется мошеннический звонок, он блокируются еще до соединения. Для абонента, на которого совершается атака, активируется "купол безопасности", который позволяет предотвратить повторные подозрительные звонки»,— объясняют в операторе, добавляя, что звонки от «проверенных контактов» продолжают поступать.

МТС блокирует все подозрительные звонки, или «абонент самостоятельно выбирает маркировку вызовов, которая будет предупреждать его о таких звонках». Блокировка вызовов доступна в отдельном сервисе, который стоит 3 руб. в день. «За первое полугодие мы заблокировали 1,3 млрд нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее»,— добавляют в компании.

Штрафов за отсутствие борьбы с мошенническим трафиком стало меньше

В «СберМобайле» рассказывают, что фильтруют вредоносные звонки и блокируют вызовы мошенников и спам еще «до первого гудка», а также их абонентам доступна услуга, благодаря которой ИИ в процессе разговора определяет мошенника по ключевым фразам и «предупреждает клиента».

В t2 (ранее Tele2), впрочем, «видят риски при недоведении до абонента вызовов, по которым нет подтвержденной информации, что они на 100% мошеннические». В операторе добавляют, что определить характер вызова на этапе соединения можно только через анализ больших данных — частоты звонков или длительности разговора, так как доступ к содержанию звонка является конфиденциальной информацией. «Лучшим вариантом защиты от мошенничества является подключение к ИС "Антифрод" всех операторов РФ. Это исключит вызовы с подменой номера и снизит вероятность мошеннических звонков»,— считают в компании. «МегаФон» отказался от комментариев.

Системы, в том числе основанные на использовании ИИ, не могут полностью искоренить проблему фрода и спама, так как мошеннические схемы развиваются быстрее систем операторов, считает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко: «Кроме того, со стопроцентной точностью определить, мошеннический вызов или нет, системы не могут, и из-за этого в том числе полезные для абонентов вызовы могут не проходить».

Алексей Жабин

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