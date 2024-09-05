Бизнес не парится

Власти Сочи ищут инвесторов для заключения концессионного соглашения по реконструкции городской бани №1 на улице Роз. Объект соцобслуживания входит в МУП «Бодрость», которое, согласно федеральному законодательству, должно быть ликвидировано до 1 января 2025 года. По данным мэрии курорта, пока ни один из потенциальных инвесторов не проявил интерес к проекту. Эксперты считают, что заинтересованных предпринимателей необходимо искать в сфере услуг, в том числе среди рестораторов, которые стали уходить в более маржинальный банный бизнес.

Баня №1 работает в Сочи с 1960 года

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Власти Сочи намерены передать банный комплекс МУП «Бодрость» (баня №1) частному инвестору по концессионному соглашению. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал заместитель главы города Петр Северов. Он добавил, что один из потенциальных инвесторов, на которого рассчитывали власти, отказался от заключения концессионного соглашения «по причине отсутствия заинтересованности в реализации проекта».

Баня №1 на улице Роз работает в Сочи с 1960 года. Она является единственной муниципальной баней на курорте, которая работает ежедневно, кроме понедельника. В бане есть женское и мужское отделения, а также душевая. На сайте общественного движения «За Сочи» указано, что баня №1 пользуется спросом среди местных жителей, у которых до сих пор отсутствуют современные бытовые удобства, включая горячую воду,а также среди приезжих, рабочих и солдат.

Информация о закрытии городской бани в Сочи появилась летом этого года в связи с ликвидацией МУП «Бодрость». Согласно требованиям федерального закона № 485-ФЗ, все государственные и муниципальные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках и созданные до вступления закона в силу, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Ранее распоряжением городской администрации был установлен срок ликвидации МУП «Бодрость» 30 сентября 2024 года, в настоящий момент принято решение о продлении срока до 1 декабря 2024 года.

Глава курорта Андрей Прошунин сообщил, что в ходе личного приема к нему обратились местные жители с просьбой сохранить объект социального обслуживания. «Поменять форму собственности предприятия мы обязаны по федеральному закону. Продлили этот срок до конца года, чтобы найти инвестора. Здесь требуется модернизировать оборудование, сделать современными интерьеры. При этом считаю, необходимо сохранить основные характеристики и назначение объекта»,— сообщил господин Прошунин.

Мэр также заверил, что власти сохранят приемлемую для горожан стоимость услуг и основные технические характеристики здания. Социальные обязательства в ходе ведения коммерческой деятельности планируется реализовать с помощью льготных тарифов, уточнили «Ъ-Сочи» в мэрии курорта.

Согласно концессионному соглашению, инвестор должен отреставрировать архитектурный облик бани, внести «кардинальные изменения во внутреннее наполнение помещений» — в частности, речь идет о модернизации оборудования,— а также улучшить функциональные характеристики банного комплекса с помощью перепланировки внутренних помещений и модернизировать интерьер.

В администрации Сочи уверены, что таким образом будет обеспечено развитие объектов имущества МУП «Бодрость», что, в свою очередь, повысит качество предоставляемых услуг, а также уровень спроса населения на банные услуги.

В мэрии уточнили, что из представленных проектов потенциальных инвесторов будет выбран «наиболее благоприятный для жителей города».

По словам президента Национальной банной ассоциации Марата Хаирова, искать заинтересованных предпринимателей стоит в сфере услуг. В первую очередь проект может привлечь рестораторов, которые все чаще открывают банные комплексы. Тренд отмечается во многих крупных городах России. «Сауны, бани очень часто зарабатывают на допуслугах. Есть бани, которые позиционируют себя как рестораны для "голых". Банный бизнес привлекателен за счет своей прибыли. Рентабельность сегодня составляет порядка 30–35%. У топовых бань выше. При этом каналы продвижения менее важны, чем сервис и гигиена. Стоимость проекта зависит от состояния здания и инженерных систем. Может понадобиться около 50 тыс. руб. за квадратный метр при косметическом ремонте и до 120 тыс. руб. за “квадрат” при капитальном ремонте»,— рассказал Марат Хаиров.

Нурий Бзасежев