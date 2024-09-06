Китай продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости

Китай в ближайшие три года предоставит странам Африки свыше $50 млрд. Финансовая поддержка Пекина в виде кредитов, инвестиций и других видов помощи, включая военную, была обещана африканским гостям председателем КНР Си Цзиньпином в четверг на церемонии открытия девятого саммита Форума китайско-африканского сотрудничества, собравшего в китайской столице лидеров полусотни стран континента. О дисбалансе в пользу Пекина в торговле с африканскими странами и проблеме задолженности континента перед второй экономикой мира на форуме предпочли не говорить, по крайней мере открыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин заверил собравшихся в Пекине лидеров, что у Китая и Африки — «общее будущее»

Фото: REUTERS/Florence Lo, Florence Lo / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин заверил собравшихся в Пекине лидеров, что у Китая и Африки — «общее будущее»

Фото: REUTERS/Florence Lo, Florence Lo / Reuters

Прямо праздник какой-то

Форум китайско-африканского сотрудничества был учрежден еще в 2000 году — во многом для укрепления экономического, политического и культурного влияния КНР в Африке и продвижения там проектов китайской инициативы «Пояс и путь». И с тех пор многое на этом пути действительно удалось: в прошлом году Африка оказалась крупнейшим получателем китайских инвестиций в рамках этой мегаинициативы (в 2023-м накопленные прямые инвестиции из Китая на континент достигли $40 млрд.). Неудивительно, что на таком фоне в Пекине сочли своевременным открыть новую главу в связях с Африкой и, согласно прозвучавшему в четверг предложению председателя Си Цзиньпина, поднять отношения до уровня «всепогодного китайско-африканского сообщества с общим будущим».

Впрочем, для собравшихся на этой неделе в Пекине глав более полусотни африканских государств и правительств куда важнее оказалось то, что позитивная риторика была щедро сдобрена финансовыми обещаниями.

Так, Си Цзиньпин анонсировал, что в ближайшие три года Китай и Африка реализуют план действий из десяти пунктов, в рамках которых Африка получит финансовую помощь в размере 360 млрд юаней (около $50,6 млрд) для реализации совместных партнерских проектов.

Большая часть из этой суммы ($29,5 млрд) поступит в виде кредитов, $11,2 млрд придется на помощь «в различных формах», и чуть меньше — $9,8 млрд — Африка получит в виде инвестиций со стороны китайских компаний.

Выступая на церемонии открытия саммита, председатель Си также сообщил, что Пекин осуществит в Африке 20 проектов по цифровизации, чтобы помочь континенту «принять новую технологическую революцию», запустит 20 проектов в области общественного здравоохранения и борьбы с малярией, 30 проектов в области чистой энергетики и столько же инфраструктурных проектов, которые обеспечат связь между побережьем и морем. «Мы готовы оказать помощь в развитии Африканской континентальной зоны свободной торговли, а также углубить логистическое и финансовое сотрудничество на благо трансрегионального развития Африки»,— заверил африканских гостей китайский лидер.

В дополнение к этому китайский лидер обозначил еще несколько инициатив, свидетельствующих о серьезности намерения Китая помогать всем без исключения африканским странам. Так, было объявлено, что Пекин окажет Африке экстренную продовольственную помощь на 1 млрд юаней ($140,5 млн), отправит на континент 500 экспертов по сельскому хозяйству и 2 тыс. врачей, построит там 25 исследовательских центров и пригласит в Китай 1 тыс. африканских чиновников и политиков для передачи опыта современного госуправления. Кроме того, Китай обязался открыть свои рынки для 33 наименее развитых африканских стран, которые будут пользоваться нулевыми тарифами на всю китайскую продукцию.

Пекин планирует заметно продвинуть и сотрудничество с африканскими странами в сфере безопасности.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, с 2019 по 2023 год Китай и так являлся крупнейшим поставщиком оружия для стран Африки к югу от Сахары. На него в этот период пришлось 19% всех поставок вооружений в регион — даже несколько больше, чем на Россию. Кроме того, именно в Африке — в Джибути — расположена единственная зарубежная военно-морская база КНР. При этом еще в начале этого года американская газета The Wall Street Journal сообщала, что разместить в стране китайские военные силы Пекину обещал еще и Габон, расположенный на атлантическом побережье континента (с тех пор, впрочем, эта тема пока не получила развития).

В прошлые годы Форум китайско-африканского сотрудничества, проводимый раз в три года, редко затрагивал сферу безопасности, практически не выходя за рамки политического и экономического взаимодействия. Но в этот раз все было иначе. Как сообщил в четверг председатель Си, его страна также предоставит Африке безвозмездную военную помощь в размере 1 млрд юаней ($140,5 млн), поможет обучить 6 тыс. военных и 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов и пригласит 500 африканских молодых военных посетить Китай. Планируется также проводить совместные военные учения, добавил китайский лидер.

Китай — ты друг нам, но…

Все последние годы масштабные инвестиции Китая в Африку способствовали довольно весомому улучшению качества жизни местного населения: благодаря китайским деньгам на континенте появлялись новые современные автомагистрали, железнодорожные линии и электростанции. Однако в этой истории успеха была и обратная сторона: многие африканские страны серьезно влезли в долги перед Китаем, дав Западу, конкурирующему с Пекином за влияние на континенте, повод говорить о создании КНР «долговых ловушек».

Еще одной проблемой в отношениях сторон стал дисбаланс в торговле. На протяжении последних 15 лет Китай остается для Африки крупнейшим торговым партнером.

В 2023 году объем торговли Пекина с континентом достиг рекордных $282,1 млрд, однако вместе с этим вырос (до $64 млрд) и дефицит торгового баланса в пользу КНР.

Публично этот вопрос на форуме никто поднимать не стал. Только президент ЮАР Сирил Рамафоса во время личной встречи с Си Цзиньпином в среду выразил надежду на сокращение торгового дефицита и улучшение «структуры торговли».

Все остальные комментарии африканских лидеров, которых на этой неделе встречали в Пекине красными ковровыми дорожками у трапа самолета, оказались сплошь комплиментарными. «Африканский континент сегодня, учитывая внутренние проблемы, с которыми он сталкивается, и сильные негативные последствия разрушительных экологических, экономических кризисов и кризисов безопасности, охвативших мир, остро нуждается в помощи Китайской Народной Республики в установлении безопасности и стабильности, стимулировании роста и укреплении своего голоса на международных форумах»,— отметил, в частности, президент Мавритании Мухаммед ульд Газуани, назвав деятельность форума «ведущей моделью сотрудничества».

Наталия Портякова