Жаркие, влажные, свои

Свой третий сезон в условиях изоляции и отстранения от участия в крупных международных турнирах сборная России открыла товарищеским матчем в Ханое с вьетнамской командой, разгромив ее со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем дебютном матче за сборную России Тамерлан Мусаев (с мячом) забил мяч и отдал голевую передачу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости В своем дебютном матче за сборную России Тамерлан Мусаев (с мячом) забил мяч и отдал голевую передачу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С соперником, обитающим во второй сотне мирового рейтинга, тот вариант сборной России, который изобрел для него тренер Валерий Карпин, играл во внятный и понятный футбол. Если против тебя обороняются числом, причем чуть ли не двузначным, нужно обязательно стараться максимально, как эспандер, растянуть эту напичканную людьми оборону и — в соответствии с современными трендами — после потери моментально бросаться в отбор. Но при этом не слишком торопиться: все-таки Ханой, жара, влажность, духота. Торопясь, можно и раньше времени скиснуть.

Полтайма наблюдать за этой игрой могло быть приятно разве что тем, кому процесс милее результата.

С реализацией плана у российской сборной складывалось формально неплохо: переводы от бровки к бровке, четкие, без сбоев перепасовки в центре, прессинг не жесткий, но настойчивый. Однако всей этой красоте жутко не хватало соответствующего по качеству финального звена. Не растягивались почему-то вьетнамцы, держались спаянной кучкой на самом опасном участке перед воротами. И как-то, казалось, даже слегка равнодушно встречали российские наскоки, плавные, как вальс, а сами ничего интересного, чтобы картинку разнообразить, впереди не придумывали. Да идти вперед их надо было упрашивать — в том положении, в котором хозяева очутились с первых минут, им явно было вполне комфортно.

Комфорта сборная России их лишила в середине первого тайма, когда очередная фланговая — через игравшего справа Вячеслава Караваева — атака вырулила к лаконичному финту Ивана Облякова и удару головой с одиннадцатиметровой отметки Сергея Пиняева. Он был хорош, но хорош был и вратарь Вам Лам Данг, который родился в Москве, а в футбол научился играть в спартаковской академии. Вьетнамцы, видимо, думали, что беда проскочила стороной. Но зря, потому что через секунду мяч достался на противоположном краю штрафной Тамерлану Мусаеву, и последовала новая подача — классная, на угол вратарской, где неожиданно для собиравшегося перевести дух голкипера возникла голова уже Далера Кузяева. Вам Лам Данга Кузяев опередил буквально на пару сантиметров.

А потом Далер Кузяев, один из наиболее опытных футболистов этого российского состава, изумил вратаря еще разок.

Тот, наверное, был уверен, что, если уж футболист выскочил на него, обязательно будет бить. Но Кузяев вместо этого тонко отпасовал назад Никите Кривцову. И тут настал черед подвигов от защитника Тхань Тюнг Нгуена. Оставшись страховать голкипера на ленточке, он отбил удары и Кривцова, и добивавшего мяч Пиняева, череда неудач которого продолжилась уже перед перерывом. Теперь форвард головой вроде бы сумел закрутить мяч в дальний угол, но через мгновение выяснилось, что траектория, вопреки тому, на чем настаивал взгляд, все же не идеальная: мяч разминулся со стойкой.

После отдыха жутко не повезло уже вьетнамцам. Только-только разыгрались, обрели вдруг смелость, позволявшую мечтать о чем-то большем, чем просто стойкая и плотная в меру способностей защита, только-только заставили если не напрячься, то по крайней мере сосредоточиться голкипера Евгения Латышонка, заменившего Андрея Лунева, как пропустили нелепый гол. Вам Лам Данг готовился принять простенький и довольно аккуратный пас назад, как на пути мяча, прямо перед его бутсой возникла одна из тех многочисленных кочек, что являются приметой ханойского газона.

Следующий российский гол, правда, родился уже не из незадачливости вьетнамских футболистов, а из мастерства их оппонентов. Российская сборная эту атаку расчертила классно — резкими и уверенным штрихами, все приближающимися и приближающимися к чужим воротам. Завершилось все пасом Данила Пруцева на выскочившего из-под защитников Тамерлана Мусаева, который в дебютном матче за национальную команду к голевой передаче добавил забитый мяч.

В субботу сборная России сыграет еще один товарищеский матч в рамках своего недолгого азиатского турне. В нем она встретится с таиландцами — противниками из той же ниши, что и вьетнамцы.

Алексей Доспехов