Вкалывают роботы

В России всего 16% застройщиков в своей деятельности используют технологии информационного моделирования (ТИМ). Внедрение цифровых инструментов в отрасли буксует из-за наличия рентабельности, не зависящей от прогресса и сложностей с подсанкционным оборудованием, отмечают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольском районе с помощью технологий 3D-печати возводят жилые дома. Принтер наносит бетонную смесь послойно, основываясь на трехмерной модели

Фото: пресс-служба Зеленодольского района В Зеленодольском районе с помощью технологий 3D-печати возводят жилые дома. Принтер наносит бетонную смесь послойно, основываясь на трехмерной модели

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

По мнению экспертов, катастрофического отставания отрасли в сравнении с другими станами нет. Они полагают, что в ближайшие пять лет ситуация кардинально изменится в лучшую сторону.

Без культуры учета В РФ всего 560 из 3,5 тыс застройщиков активно работают над вопросами цифровизации рабочих процессов, по данным дом.рф. Такие скромные показатели эксперты объясняют тем, что стройка всегда была очень рентабельной, поэтому не было смысла тратить деньги на автоматизацию. Кроме того, строительство — трудоемкое производство, с весомым человеческим фактором, из-за чего полная автоматизация в этой области никогда не будет достигнута.

Тем не менее в сегодняшних условиях отмены льготной ипотеки, снижения производства цемента, логистических проблем освоение цифровых инструментов могло бы стать подспорьем для отрасли. Помимо этого, согласно постановлению правительства №331, с 1 июля 2024 года застройщики обязаны использовать технологии информационного моделирования (ТИМ).

По словам аналитика ФГ «Финам» Саида Керимханова, в последние годы с развитием отечественного программного обеспечения застройщики стали активнее автоматизировать процессы, в том числе потому, что этому способствует государство.

С этим не согласен руководитель департамента проектирования ООО «Руснефтехимкомплект» Рамиль Акбиров. Он отмечает, что в некоторых случаях, для небольших производств, срок окупаемости внедрения автоматизации является достаточно долгим, поэтому руководители компаний задумываются, что им важнее: быстрая окупаемость или безопасное ведение процесса с минимизацией человеческого фактора.

«ТIМ — самая активная сейчас сфера, в которую все хотят залезть, но сложность в том, что многие компании не имеют культуры учета — у них персонал не приучен к работе с техникой: ни планшетов, ни ноутбуков. До сих пор люди в полях обмениваются в WhatsApp голосовыми сообщениями»,— подчеркивает руководитель департамента автоматизации строительства компании «Первый БИТ» Иван Аверьянов. Информационное моделирование зданий (BIM), по словам эксперта, следующий этап внедрения ИИ в отрасли, которое позволит увязать инвестиционно-строительные процессы на всех этапах — от дизайна, проектирования до строительства, эксплуатации и демонтажа этого здания.

«Девеломпент в части маркетинга и продаж, мне кажется, обогнал очень многие другие сферы»,— отмечает он. С автоматизации продаж, считает господин Аверьянов, девелоперы стараются автоматизировать и другие процессы — они очень часто не имеют своих внутренних генподрядчиков полного цикла, поэтому сейчас идет активная работа по автоматизации взаимодействия между подрядчиками. Также в последние годы активно в цифру переводится исполнительная и проектная документации. Но, отмечает собеседник, «это все пока рыхло: у кого-то есть, у кого-то нет — кто-то еще работает как в 19-м веке, а другие стремятся работать в 21-м».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Робот, который вяжет арматуру, освобождает от работы до 8 человек

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Робот, который вяжет арматуру, освобождает от работы до 8 человек

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди застройщиков, которые стремятся оседлать волну цифровизации, группа «Самолет».

«В рамках ИТ-трансформации компании за год мы автоматизировали более 60 бизнес-процессов благодаря технологии RPA Sherpa (Robotic Process Automation). Эффект от внедрения уже составляет более 3100 часов в месяц, или 3,7 млн рублей. В планах до конца 2024 года поднять этот показатель минимум до 8300 часов в месяц. RPA позволяет улучшить производительность компании без привлечения новых сотрудников, а только за счет перераспределения функций»,— рассказал Владимир Наумов, директор по операционной эффективности группы «Самолет». По словам собеседника, «Самолет» был одним из первых девелоперов, кто понял все преимущества цифровизации, и с 2019 года компания осуществляет цифровую трансформацию бизнеса.

«Цифровизация должна приносить бизнесу конкретную пользу, а не внедряться ради самого факта внедрения»,— Михаил Бижан, директор по IT и цифровым решениям Glorax , настроен более скептически.— Сегодня наибольший объем внедренных цифровых решений приходится на проектирование строящихся объектов недвижимости».

Эксперты считают, что в строительстве критически важно ввести использование систем автоматизированного проектирования (САПР) для создания точных и детализированных проектов зданий и сооружений и внедрение систем управления проектами (Project Management Software).

«Это позволяет сократить ошибки и улучшить качество документации, контролировать сроки и бюджет, а также координировать действия всех участников проекта»,— отмечает глава представительства АО «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин.

Без регламентов В числе причин скромных темпов цифровизации в строительстве также выделяется человеческий фактор. Некоторые процессы в строительных компаниях завязаны на конкретных людях и не имеют регламентов, из-за чего автоматизировать процессы практически невозможно, либо продукт начинает сильно «кастомизироваться под конкретного человека», из-за чего повышается число ошибок в самой системе, и появляется сложность в ее сопровождении, полагают эксперты.

«Руководство полностью не осознает важность внедрения цифровых инструментов»,— считает председатель комитета Российского Союза строителей по цифровизации в области строительства и проектирования Тимофей Татаринов. При внедрении цифровизации руководству необходимо прорабатывать эти изменения с сотрудниками, в противном случае люди «всегда будут откатываться в старое» и будут саботировать изменения, подчеркивает эксперт.

В архитектуре, отмечает главный архитектор ГУП Татинвестгражданпроект Елена Валеева, риск использования ИИ заключается в том, что автор проекта может выполнять роль бесконечно корректирующего поставленные перед искусственным интеллектом задачи.

«Получая совершенно невероятные вариации от ИИ, есть риски потерять себя и свое уникальное видение. Есть риски превратиться в архитектора, дорабатывающего решения ИИ»,— высказывает опасения архитектор.

Помимо финансовых затрат, временных на переучивание сотрудников есть сложность в использовании подсанционного оборудования и софта. По словам Рамиля Акбирова, после ухода зарубежных вендоров с российского рынка, в особенности немецких (Siemens, Wago), французских (Schneider Electric), американских (DeltaV, Allen Bradley), японских (Yokogawa), было достаточно сложно перестроиться на аналоги российского производства, поскольку отставание, хоть и небольшое, в техническом плане было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При использовании ИИ в проектировании проще создавать современный дизайн

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ При использовании ИИ в проектировании проще создавать современный дизайн

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Эксперты также отмечают, что сейчас уже достаточно большое количество производств, в том числе опасных, внедряют российские средства автоматизации, а кто-то даже заменяет российскими относительно современные зарубежные программно-технические комплексы, в связи с отсутствием технической поддержки и возможности обновления ПО.

«С точки зрения внедрения систем по планированию, по учету, я считаю, что у нас все тоже неплохо. При этом где-то мы используем зарубежный софт — на промышленных стройках, допустим, использовалась, эта же система планирования Oracle Primavera, SAP»,— считает господин Татаринов.

Стройкомплекс России не отстает в использовании автоматизации по сравнению с другими странами, полагают эксперты. При этом определенных стандартов для определения уровня цифровизации строительства на мировой площадке нет.

Все зависит от страны, считает Иван Аверьянов. Например, в ОАЭ из-за высокого процента мигрантов и достаточно жесткого законодательства для работодателя много сервисов заточено на учет этих особенностей, а не на общее управление строительством. А в Германии, у многих строительных компаний и производственных компаний автоматизация на уровне электронной таблицы, привел примеры эксперт. «Поэтому, я думаю, у нас все сопоставимо и во многом даже лучше, потому что все-таки IT в России самое сильное в мире, при том что у нас финансирование гораздо меньше, чем в той же Америке»,— заключил Тимофей Татаринов.

Несмотря на неубедительные темпы внедрения цифровых инструментов в строительстве, эксперты полагают, что в течение 5 лет рынок ждет такое же будущее, как в банковском секторе, который в сравнении со многими странами мира на голову опережает уровень цифровой зрелости и проникновение автоматизированных систем.

Зарина Акбирова