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Коммерсантъ FM
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Из застройщиков выжимают сроки

Объемы взысканий за срыв сдачи жилья растут

Группа «Самолет», один из крупнейших девелоперов в России, первой в отрасли публично назвала сумму штрафов за срыв сроков сдачи новостроек: она увеличилась в первой половине 2024 года вдвое, почти до 8 млрд руб. Правительственные моратории на оплату застройщиками неустоек не спасают от роста финансовых санкций.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в отчетности ГК «Самолет» по МСФО, застройщик в январе—июне 2024 года выплатил покупателям квартир 7,9 млрд руб. «вознаграждения в виде штрафов за нарушения сроков по вводу объектов в эксплуатацию». Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля общей суммы финансовых санкций в выручке компании (170,8 млрд руб.) не превышает и 5%, но она почти в полтора раза больше чистой прибыли (4,7 млрд руб.).

По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», ГК «Самолет» за все время работы сдала 346 домов, из которых 120, то есть 34%, с задержкой. Сейчас на этапе строительства у компании 293 дома, из которых 65 (22%) строятся с опозданием. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Рост неустойки у «Самолета» произошел несмотря на введенный властями мораторий на взыскание покупателями штрафов с застройщиков. Первоначально он был принят в 2020 году из-за пандемии, затем возобновлен весной 2022 года из-за западных санкций, затем продлен до июня 2023 года. С марта 2024 года мораторий был введен вновь: его действие должно закончиться в декабре этого года.

По идее, из-за мораториев размер штрафных санкций должен сокращаться. Но застройщики накапливали обязательства за периоды, когда не действовал мораторий, поясняет руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев.

Проблема актуальна и для других девелоперов.

По данным «Наш.Дом.РФ», группа ПИК Сергея Гордеева за все время работы сдала с задержкой 60 домов из 610, ЛСР Андрея Молчанова — 71 из 353, ГК ФСК Владимира Воронина — 49 из 169, Setl Group — 20 из 377, «Брусника» — 22 из 98. За последний год более трети нового жилья в стране не было сдано в срок, отмечает руководитель портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик. «Как показывает опыт, при значительном срыве первоначального срока сдачи дома окончания стройки придется ждать в среднем двадцать с половиной месяцев»,— добавляет он.

В «Бруснике» сообщили, что выплаты дольщикам за передачу ключей позже срока по объектам, сданным в 2022–2023 годах, в первом полугодии 2024 года сократилась на треть год к году, до 3 млн руб. В Setl Group уверяют, что все дольщики получают ключи согласно установленным срокам. Публичные застройщики, включая ПИК, ЛСР, «Эталон», «Инград» и «Пионер», не раскрывают объемы выплачиваемых покупателям штрафов. Компании не предоставили эти данные и по запросу “Ъ”. В Минстрое РФ не ответили на запрос “Ъ”.

Суммы зависят от длительности просрочки и могут достигать до 15% от стоимости квартиры, оценивает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Если несколько лет назад размер взыскиваемой неустойки был на уровне 30% от заявленной покупателем суммы, то сегодня — 50–60%, отмечает замруководителя юридического департамента ГК «Гранель» Максим Деев.

Причину регулярных срывов застройщики объясняют внешними факторами.

Например, сейчас большой дефицит рабочей силы на стройках, а также заметно упало качество проектирования, говорит Александр Ручьев. Девелоперы сильно зависят от смежных отраслей, в том числе монополистов, которые могут подвести по срокам, добавляет Кирилл Холопик.

Почему выполнение нацпроекта по жилью оказалось под угрозой

Несмотря на действие моратория, власти продолжают оказывать дополнительную поддержку застройщикам, особенно после отмены части программ льготной ипотеки. Так, с 1 сентября 2024 года снижен размер штрафов при нарушении обязательств перед покупателями жилья с текущих 50% от обговоренной сторонами суммы до 5%. Размер неустойки дольщику за задержки застройщиком сроков устранения недостатков в квартире теперь будет начисляться из расчета 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в день, хотя ранее был 1%. Кроме того, в принятом пакете поправок для застройщиков снижается денежная ответственность за низкое качество строительных работ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (соавтор этих поправок) поясняет, что изменения направлены на исключение двойной ответственности в рамках сферы действия профильного закона 214-ФЗ и закона «О защите прав потребителей».

После завершения срока действия мораториев объем неустоек может возрасти, ожидает Александр Ручьев. Но застройщики смогут существенно сократить свои издержки на выплату штрафов, что, в свою очередь, приведет к ухудшению качества построенных объектов, полагает основатель «Базис недвижимости» Артем Глухих.

Дарья Андрианова

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