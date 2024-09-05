Креатив попросили на выезд

Профильные организации и правительство в рамках принятой президентом Концепции по развитию креативных индустрий (КИ) до 2030 года разработают механизмы для повышения экспортного потенциала отрасли. Это обусловлено в том числе тем, что на сегмент не распространяются западные санкции. Ожидается, что эта мера обеспечит приток кадров в региональные университеты и окажет поддержку отрасли создания контента. Сейчас объем экспортной выручки КИ, по оценке участников рынка, составляет около 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках актуализированной концепции развития креативных индустрий, утвержденной правительством в августе, разрабатываются механизмы развития экспортного потенциала креативных индустрий. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков. Он уверен, что у креативных индустрий есть преимущества перед другими отраслями с точки зрения экспорта: «Прежде всего, на них не распространяются санкции со стороны западных партнеров, которые скорее склонны ограничивать для России доступ к своему контенту». Переориентация креативного российского контента на другие рынки не так сложна, хотя и требует определенных мер поддержки, добавил господин Гусаков.

В РЭЦ уточнили, что центр организует бизнес-миссии в дружественных странах «для позиционирования российской креативной экономики на глобальном рынке». Организация также проводит ежегодные международные акселераторы для повышения экспортного потенциала КИ в дружественные страны, добавил представитель РЭЦ.

Сейчас к креативным индустриям, по разным оценкам, относят от 12 до 16 категорий (арт-индустрия, народные промыслы, кино и анимация, фотография, издательская деятельность, телерадиовещание, реклама, видеоигры и т. д.). В августе президент одобрил закон, который актуализирует Концепцию развития креативных индустрий до 2030 года. Согласно ему, к креативным индустриям предлагается относить «экономическую деятельность», связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, а также распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Росстат оценил долю вклада креативной экономики в ВВП по итогам 2023 года в 3,5% (в 2022 году — 3,2%).

Сейчас объем экспортной выручки КИ составляет около 1,5 млрд руб. ежегодно, говорит руководитель лаборатории креативных индустрий Московской школы управления «Сколково» Лидия Рой. Проработка механизмов для развития экспортного потенциала КИ в рамках совместной работы РЭЦ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволит сформировать оптимальный пул мер поддержки и установить объективные KPI по достижению объемов экспортной выручки, считает она: «Методология расчета текущих показателей экспорта для КИ пока несовершенна». Создание стратегии позволит расширить перечень мер поддержки КИ, добавляет госпожа Рой. Речь, по ее словам, идет о финансировании и адаптации контента на иностранные языки, размещении на международных ресурсах и стриминговых платформах, защите авторских прав, сертификации, а также участии в международных фестивалях, неделях моды и выставках.

Игорь Намаконов, гендиректор Федерации креативных индустрий, в интервью “Ъ”, 9 февраля: «Важно развитие банковской системы, которая как раз могла бы быть направлена на формирование качественных продуктов для креативных предпринимателей под залог нематериальных активов».

Внедрение экспортной стратегии также позволит университетам в регионах привлечь дополнительные кадры, считает директор центра трансформации образования школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Сейчас большая часть программ по развитию КИ рассматривается в горизонте до 2030 года, говорит она: «Вероятно, далее возможна корректировка стратегии». В целом рост экспорта в секторе будет означать изменение экономического ландшафта России в мире, полагает госпожа Назайкинская. В частности, большинство международных бизнес-контактов не будет сконцентрировано только в Центральной России либо в регионах с традиционным типом производства и промышленности, уточняет она.

В АСИ добавили, что приоритетами после принятия федерального закона о КИ являются разработка и утверждение подзаконных правовых актов, а также проведение большого исследования сектора креативных индустрий: «Его результатом станет формирование 12 дорожных карт». Директор Центра развития креативной экономики АСИ (ЦРКЭ, создан в 2023 году для подготовки стратегий развития креативной экономики в регионах) Екатерина Черкес-заде уточнила, что в них войдут ключевые аспекты развития индустрий: поддержка предпринимательства, экспорт, региональное развитие, создание инфраструктуры.

Юлия Юрасова; Татьяна Исакова, Владивосток