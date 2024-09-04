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Гроссмейстеров соединила пуля

Магнус Карлсен и Ханс Ниман все-таки сыграют друг с другом

В ближайший уикенд в Париже состоится одно из самых любопытных событий этого года в шахматах. Ажиотаж решающей стадии чемпионата по игре со сверхбыстрым контролем времени обеспечил, по сути, один-единственный поединок в ее рамках. В полуфинале турнира его сетка свела лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена и американца Ханса Нимана. Они впервые встретятся друг с другом спустя два года после того, как разразился главный шахматный скандал десятилетия, связанный с отказом Карлсена играть против Нимана из-за подозрений в мошенничестве и последовавшей за ним долгой судебной тяжбы.

Магнус Карлсен (слева) и Ханс Ниман. 4 сентября 2022 года, турнир в Сент-Луисе

Магнус Карлсен (слева) и Ханс Ниман. 4 сентября 2022 года, турнир в Сент-Луисе

Фото: Crystal Fuller / STLCC / Grand Chess Tour

Магнус Карлсен (слева) и Ханс Ниман. 4 сентября 2022 года, турнир в Сент-Луисе

Фото: Crystal Fuller / STLCC / Grand Chess Tour

В пятницу в Париже состоится решающая, из полуфинальных и финального матчей, стадия Speed Chess Championship. Этот турнир, который проводит Chess.com, крупнейшая шахматная игровая платформа, является, по сути, неофициальным чемпионатом мира по игре со сверхжестким контролем времени. По регламенту полуфиналов и финалов участникам предстоит играть партии с контролем в пять, три и даже всего одну минуту (так называемая пуля) с добавлением секунды после каждого сделанного хода. В этом году в первенстве выступило множество знаменитых гроссмейстеров, включая фронтмена отечественных шахмат Яна Непомнящего, сошедшего в четвертьфинале. На всех предыдущих стадиях борьба велась в онлайн-формате. В Париже шахматисты, пробившиеся в полуфинал, будут играть «вживую» — правда, не за доской, а делая ходы на компьютере.

Они разыграют $65 тыс. от общего призового фонда состязаний в $175 тыс. (примерно половина гарантирована победителю). Это довольно большие по шахматным стандартам гонорары. А в список полуфиналистов попали очень известные гроссмейстеры. Одну пару составили американец Хикару Накамура и француз Алиреза Фирузджа, другую — соотечественник Накамуры Ханс Ниман и норвежец Магнус Карлсен.

Но в любом случае статус турнира явно не соответствует ажиотажу вокруг его парижской части. Он так высок, словно речь идет о матче за титул «классического» чемпиона мира.

О прямых трансляциях партий объявили все ведущие шахматные ресурсы, а на сайте Chess.com за два дня до начала игр не осталось в продаже билетов всех категорий, кроме наиболее дешевой «серебряной», при их колоссальной по меркам вида стоимости — от $225 для «золотой» категории до $1,5 тыс. для «бриллиантовой».

Впрочем, причина необычного интереса к событию понятна. Авторитетные шахматные ресурсы, такие как ChessBase, не сомневаются, что его обеспечил, по сути, один-единственный поединок в его рамках. Это пятничный полуфинал, который свел лидера мирового рейтинга как в «классических», так и в быстрых шахматах и блице Магнуса Карлсена с 21-летним Хансом Ниманом. Все дело в сложном бэкграунде.

С именами Карлсена и Нимана связан главный шахматный скандал последних лет. Его спровоцировали два подряд демарша норвежца.

В сентябре 2022 года, вскоре после того как Карлсен неожиданно отказался от принадлежавшего ему десять лет титула чемпиона мира, перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе он вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне американца Нимана. Магнус Карлсен четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть в использовании подсказок.

История продолжилась на проходившем уже в онлайн-формате Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманом, Магнус Карлсен во второй раз шокировал публику. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции. На этот раз норвежец прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Карлсен имел в виду интервью американца, в котором тот признал, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, когда ему было 12 и 16 лет.

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Эти случаи вызвали огромный резонанс и заставили экспертов внимательно изучать биографию Ханса Нимана, резко поднявшего свой рейтинг на рубеже предыдущего и нынешнего десятилетий. Но к единому мнению насчет того, насколько обоснованны слова Магнуса Карлсена, не представившего никаких прямых доказательств читерства, они так и не пришли. Конфликт продолжился иском от Ханса Нимана, поданным в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн с группы ответчиков, причем в список наряду с Карлсеном попала и Chess.com. Ниман обвинял ответчиков в клевете. Но взыскать компенсацию у американца не вышло, стороны отказались от претензий друг к другу, а Международная шахматная федерация (FIDE), проведя собственное расследование ЧП, лишь оштрафовала Магнуса Карлсена на €10 тыс., посчитав, что он нарушил пункты регламента, запрещающие необоснованные обвинения в адрес оппонентов, а также совершил действия, направленные на подрыв репутации игроков и самой федерации.

С момента начала конфликта Магнус Карлсен, остающийся ярчайшей звездой шахмат, и Ханс Ниман, недавно, несмотря на дефицит приглашений на крупные соревнования, прорвавшийся в рейтинговую двадцатку, не пересекались. То, что в Париже Карлсен от игры с американцем не откажется, норвежец подтвердил Chess.com, спрогнозировав «довольно приятный для себя день» и «победу без особых проблем».

Алексей Доспехов

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