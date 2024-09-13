Особенности национального кикшеринга

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов, нарушающих ПДД, которым вводится ответственность за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП и т. д. «Ъ-Review» разбирался, как сегодня устроен рынок электросамокатов в РФ и что предлагают сервисы, чтобы привлечь пользователей, правила езды для которых ежегодно ужесточаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Российский рынок аренды электросамокатов (он же кикшеринг) стабильно растет. Количество поездок за 2023 год выросло на 104,5% и превысило 211 млн, подсчитывал портал «Трушеринг». Всего на улицах городов России в конце сезона 2023 года находилось 332 тыс. самокатов, их количество выросло на 75,3% в сравнении с 2022 годом. Сервисами аренды за «прокатный сезон» успели воспользоваться 21 млн человек. В деньгах рынок кикшеринга вырос на 67,5%, до 22,3 млрд руб. Лидерами рынка аналитики «Трушеринга» считают Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс». Общая доля рынка в деньгах этих сервисов на 2023 год составила 96,4%.

Особенности сервисов

Whoosh работает на рынке с 2019 года. Воспользоваться сервисом можно в 55 городах России, в Белоруссии, Казахстане и Южной Америке. В 2023-м его аудитория достигла 20,4 млн человек. В новом сезоне самокатный парк насчитывал 194 тыс. единиц транспорта.

Разовая поездка стоит 8 руб. за минуту, дополнительно 55 руб. за старт. На карте блокируется депозит — 500 руб. Тариф на сутки, в который входит 250 минут, обойдется в 690 руб., его можно разбить на любое количество поездок. В Whoosh поясняют, что действует динамический тариф, который формирует ИИ-алгоритм, исходя из спроса и активности пользователей в городе и конкретной локации. Он может меняться в зависимости от времени суток, загруженности парковок. «В этом сезоне мы запланировали новые предложения для постоянных пользователей, которые пользуются самокатами регулярно и хотят нивелировать эти [созданные динамическим тарифом] колебания»,— поделились представители проекта.

Недавно сервис запустил аренду самокатов без открытия приложения, сканировать QR-код тоже не нужно. Пользователь зажимает рычаги тормоза на две секунды, после чего начинается аренда. Функция доступна участникам программы лояльности, которые совершили больше 20 поездок за последний месяц. Кроме того, добавились новые города: Великий Новгород, Саратов, Тольятти, Ульяновск, Чита. В перспективе Whoosh собирается поэтапно создавать собственные самокаты.

Компания также работает над предотвращением нарушений в части использования самокатов. Так, например, пользователей, катающихся вдвоем на одном самокате (это запрещено, штраф 800 руб. согласно ст. 12.29 КоАП.— «Ъ-Review») Whoosh, будет находить технология «Антитандем» с помощью машинного обучения и нейросетей.

«МТС Юрент» стартовал в 2018 году и принадлежит МТС. В течение сезона 2024 года он увеличит парк до 150 тыс. самокатов более чем в 140 городах России, рассказали в пресс-службе. Доля «МТС Юрент» в общем объеме поездок составляет 33%. За прошлый сезон пользователи сервиса совершили почти 70 млн поездок.

Поминутная аренда самоката сервиса в Москве обойдется в 6,99 руб. + 50 руб. за начало поездки, а в Санкт-Петербурге минута стоит 7,4 руб. и 30 руб. за старт поездки.

Представители сервиса отмечают, что из-за динамического ценообразования с ростом спроса может увеличиться цена минуты. Есть также подписка, которая дает бесплатный старт, но все равно придется платить за минуты. Она стоит 249 руб. в месяц. На час можно взять самокат за 386 руб. или тариф «пока не сядет», оплата зависит от остатка заряда транспорта. Сервис предлагает проездной на день на любое количество поездок длительностью по 40 минут за 990 руб. Сервис начисляет за прокат кешбэк по подписке МТС Premium за поминутную, почасовую аренду и тариф «пока не сядет». Им можно оплачивать поездки.

В апреле «МТС Юрент» совместно с компанией Eleven представил свой электросамокат с интерактивным экраном, креплением для смартфона с беспроводной зарядкой. Новинку уже добавили в парки Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Партнер проекта по выпуску самокатов планирует полностью локализовать производство модели «Юрент 2.0». Также представители сервиса обещают, что 20 тыс. новых самокатов будут доступны «в ряде городов». Для обеспечения безопасности у компании есть консультанты, которые отслеживают нарушения ПДД в Москве.

Самокаты «Яндекс Go» появились в 2021 году. Компания начала экспансию с Москвы, теперь сервис работает также в Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. Самокатный парк насчитывает 45 тыс. единиц в городах России, в Казахстане и Сербии. 2023 год «Яндекс» закончил с 36 млн поездок.

В основе парка — модели Ninebot Max Plus 2022, 2023 и 2024 годов выпуска. В каждом установлены IoT-трекеры (интернет вещей) собственной разработки, утверждают в пресс-службе компании. Также «Яндекс Go» представил собственный самокат Wind с двумя амортизаторами — передними и задними. Он оснащен широкой и короткой платформой, на которой удобно одному и почти невозможно ездить вдвоем.

Минута аренды самоката у «Яндекса» стоит 7–8 руб. (при проверке цена менялась.— «Ъ-Review»), 60 минут — 349 руб., 100 минут — 549 руб. Максимально можно взять 200 минут за 999 руб. За начало поездки списывается 55 руб., депозит составляет еще 150 руб. Абонемент, который дает бесплатный старт, стоит 199 руб. в месяц. С ним также можно ставить самокат на бесплатную паузу на 15 минут (без абонемента ожидание стоит те же 7 руб. за минуту). При этом за поездку начислят 5% кешбэка баллами «Плюса», которые можно потратить в сервисах «Яндекса» (не больше 1000 баллов за один прокат). В этом сезоне самокаты стали доступны в Адлере, Нижнем Новгороде, Калуге и Новосибирске. У компании также есть свои школы вождения в городах присутствия, их может бесплатно посетить любой человек старше 18 лет.

Другие заметные сервисы на рынке РФ, по версии Ассоциации микромобильности:

Lite с парком больше 6 тыс. самокатов в 127 городах России. Стоимость аренды составляет 7 руб. за минуту, 50 руб. — за старт, 349 руб. — за час аренды; 899 руб. стоит за безлимит на 12 часов. Есть Lite pass на 30 дней за 199 руб. и на 7 дней за 149 руб. с бесплатным стартом. SunRent работает в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Киргизии. В Подмосковье минута стоит 7 руб., еще 30 руб. сервис списывает за старт или 330 руб. за час. В Липецке те же цены, но для скорости 25 км/ч, а «более медленный» тариф — до 15 км/ч — дешевле: 10 руб. за старт и 5 руб. за минуту. Busyfly есть в десятках городов России, Белоруссии, Казахстане. Цены в разных городах различаются. В Твери минута аренды стоит 6–7 руб. 40 руб. списывается за старт. Полчаса аренды стоят 179 руб., час — 360 руб. В Геленджике полчаса дороже — 230 руб., а час — 400 руб.

Проблемы и возможности

Начиная с лета 2023 года в работе геолокации российских сервисов кикшеринга происходят сбои, обусловленные обеспечением безопасности. Периодически случаются сбои GPS при завершении аренды на парковке, признают в «МТС Юрент». «Эту проблему мы научились решать через бот, не привлекая оператора. По номеру самоката бот завершает аренду и просит прислать фото и убедиться, что самокат действительно на парковке»,— поделилась пресс-служба. В сервисе отмечают, что часто проблемы возникают с возвратом залога на стороне банка. Иногда его приходится ждать до семи дней. У Whoosh две трети обращений — консультации по работе сервиса, говорят там. «Часто мы объясняем, как работает кикшеринг: от того, как снять самокат с подножки, до особенностей тарифов и правил парковки»,— поясняют представители проекта.

В «Трушеринге» прогнозируют, что к 2026 году число поездок на электросамокатах увеличится на 130%, до 486 млн. В Ассоциации операторов микромобильности считают, что на эти показатели кикшеринг выйдет уже в этом году. «Рынок продолжает расти, есть емкость и запрос. У людей возникают проблемы с решением транспортных задач, они вписывают самокат в свои ежедневные сценарии, чтобы объехать пробку, если редко ходит общественный транспорт»,— объясняет глава организации Ксения Эрдман. На рынке есть место для одного-двух новых крупных игроков, считает она: «Сейчас как раз идет приток новых пользователей, которые дозрели до услуги проката».

Рынок позитивно оценивает введение номерных знаков в Москве, а также штрафов, отмечает директор Ассоциации операторов микромобильности: «Нужно увеличивать контроль, так как растет число поездок и пользователей. Штраф должен бить по карману. Надеюсь, это повлияет на немногочисленных пользователей, которые создают негативное восприятие рынка».

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Анна Ганжа