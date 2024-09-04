В Екатеринбурге 27 сентября покажут фильм об Илье Кормильцеве

В Доме кино в Екатеринбурге 27 сентября будет организован вечер «Илья Кормильцев: Завтра я буду смеяться» в честь 65-летия поэта и переводчика Ильи Кормильцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Кормильцев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Илья Кормильцев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В программу включен показ документального фильма «Зря, ты новых песен...», который представит режиссер Олег Ракович. «Автор поделится воспоминаниями о своих встречах и беседах с гениальным автором и выдающимся издателем»,— обещают организаторы. В течение вечера «Проект Дмитрия Касимова» будет исполнять песни уральских групп на стихи Ильи Кормильцева.

Напомним, 26 сентября в Екатеринбурге на концертной площадке «Свобода» пройдет фестиваль «Иллюминатор», посвященный памяти Ильи Кормильцева. Фестиваль «Иллюминатор» проходит на Урале ежегодно с 2019 года в день рождения Ильи Кормильцева.

Илья Кормильцев (1959 -2007) — самый известный поэт свердловского рок-клуба, автор хитов группы «Наутилус Помпилиус». В 1990-е возглавлял издательство «Ультра. Культура». Переводил на русский язык произведения Чака Паланика, Ежи Косинского, Уильяма Берроуза, Тома Стоппарда, Мишеля Уэльбека. В Екатеринбурге в честь Ильи Кормильцева установлена мемориальная табличка на здании корпуса УрФУ на ул. Куйбышева.

Есуман Ислонова