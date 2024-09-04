Челябинская газовая компания продает базу отдыха за 7,5 млн рублей

«Челябинскгоргаз» выставил на аукцион базу отдыха «Голубой огонек», расположенную на озере Сугояк. Начальная стоимость объекта — 7,5 млн руб. без НДС, указано в объявлении на «Авито».

Площадь территории базы — 10,2 тыс. кв. м. Торги запланированы на 4 октября. Заявки принимаются до 2 октября на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Недавно банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу базу отдыха «Иткуль» на одноименном озере. Комплекс из 13 зданий 1990 года постройки реализуют за 25 млн руб.

Виталина Ярховска