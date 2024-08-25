Юань пошел разными курсами

Минувшую неделю биржевой курс юаня завершил сильнейшим за два месяца ослаблением позиций. За пять дней курс китайской валюты снизился на 23 коп. и по итогам пятничных торгов составил 11,84 руб./CNY. Одновременно двухмесячный максимум обновил объем торгов юанем, превысив 166 млрд руб. В значительной степени это связано с налоговыми выплатами: экспортеры реализуют на бирже большой объем валюты, которая не находит должного спроса. Это ведет к расширению спреда между биржевым рынком и внебиржевым, на который предложение экспортеров не давит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Неделю рубль завершает на биржевом рынке уверенным укреплением позиций против китайской валюты. В ходе пятничных торгов, 23 августа, курс юаня на Московской бирже опускался до 11,668 руб./CNY, минимального значения за месяц. Даже с учетом последующего отскока и закрепления по итогам основных торгов возле значений закрытия четверга, 11,84 руб./CNY, он остался почти на 23 коп. ниже значений закрытия предыдущей недели. Относительно локального максимума, установленного в среду, курс снизился на 39 коп.

Сильнее рубль укреплял позиции против юаня два месяца назад. Тогда на фоне американских санкций против Московской биржи и ее дочерних компаний НРД и НКЦ курс юаня упал за неделю, закончившуюся 24 июня, на 32 коп., до 11,73 руб./CNY. Основной причиной падения аналитики называли ухудшение внешнеторговых возможности расчетов в юане (см. “Ъ” от 25 июня).

На этой неделе юань на биржевом рынке находится под давлением увеличенного предложения валют со стороны экспортеров, которые начали готовиться к налоговым выплатам 28 августа.

Это достаточно четко отражается в биржевых оборотах.

По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса брокеров, в пятницу объем торгов юанем с поставкой «завтра» превысил 166 млрд руб., что на треть выше показателя четверга, и это максимальный дневной показатель с 28 июня. Вместе с тем он все еще на 10–30% уступает пиковым значениям начала года. «Навес предложения в условиях имеющихся затруднений с платежами, ограничивающих спрос на валюту на Московской бирже, способен уронить курс на более низкие уровни»,— отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Уникальна ситуация тем, что на внебиржевом рынке рубль почти всю неделю уступал позиции.

В ходе пятничных торгов курс юаня достигал отметки 12,86 руб./CNY, а на закрытии биржевых торгов составил 12,84 руб./CNY. Это лишь на 4 коп. выше значений закрытия четверга, но на 22 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. В итоге спред между биржевым и внебиржевым курсом вырос за неделю с 3,5%, до 7,7%.

Активизация экспортеров и продажи юаней со стороны Банка России сказываются на внебиржевом рынке в меньшей степени, так как основные операции проводятся на биржевом рынке. Но на внебиржевом рынке фокусируется основной спрос импортеров, которые, как считает Евгений Локтюхов, готовятся к осеннему всплеску потребления. Причины в том, что «купленные на бирже юани сложно использовать для трансграничных расчетов из-за санкционных ограничений», отмечает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего расхождение биржевого и внебиржевого курсов юаня, поскольку активные продажи юаней на биржевом рынке будут проводиться вплоть до 28 августа, когда компании завершат уплату налогов.

После этого ситуация может улучшиться, но незначительно. «В начале сентября биржевой курс юаня должен быть поддержан со стороны увеличения объемов продаж валюты ЦБ, что может сохранить нормальным спред до 10% между внутренними курсами юаня»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Относительно перспектив ближайшего месяца аналитики высказываются с робким оптимизмом. По мнению Евгения Локтюхова, в начале сентября биржевой курс юаня может вернуться на уровень выше 12 руб./CNY, а к концу месяца достигнет 12,4 руб./CNY. Против рубля будет играть уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты,— с другой, заключает господин Локтюхов.

Виталий Гайдаев