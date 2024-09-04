Самый главный конструктор самых больших субмарин

3 сентября в Петербурге на 99-м году жизни скончался генеральный конструктор Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин», академик РАН Игорь Спасский. Он родился 2 августа 1926 года в Богородске (ныне Ногинск, Московская область). Учился в Московской военно-морской школе (1941–1943), позже поступил в Бакинское военно-морское подготовительное училище (1943–1944), в 1949 году окончил Военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского. С 1953 года работал в ЦКБ «Рубин», которое возглавил спустя 21 год. Под его руководством разработаны проекты субмарин 949 «Гранит» и 949А «Антей» (атомные ракетные подводные крейсера с крылатыми ракетами), а также 667БДР «Кальмар», 667БДРМ «Дельфин» и 941 «Акула» (атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения). Обладая подводным водоизмещением 48 тыс. тонн и длиной более 172 метров, «Акулы» стали и до сих пор остаются самыми большими подводными лодками в истории мировых флотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Спасский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Спасский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2000–2001 годах академик Спасский участвовал в проектировании и проведении работ по подъему затонувшей в Баренцевом море подводной лодки «Курск» проекта 949А. Игорь Спасский — Герой Российской Федерации (2018), Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1970, 1978) и ряда других государственных наград. Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, академик РАН.

Часть своих доходов Игорь Спасский тратил на благотворительность, регулярно оказывая финансовую помощь медицинским, спортивным и образовательным учреждениям.

Максим Лапшин