Монгол шоу дал

3 сентября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Монголии Улан-Батор и его, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, ничто и никто не остановил. И снова, как накануне в Кызыле, Владимира Путина обступали дети. Но на этот раз и взрослые тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча, которую устроили Владимиру Путину в Монголии, была одновременно торжественной и по-домашнему теплой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Встреча, которую устроили Владимиру Путину в Монголии, была одновременно торжественной и по-домашнему теплой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Крайне удобно устроено все, такое впечатление, в Улан-Баторе. В одном неброском здании — все, что в случае чего нужно не дать в обиду и сохранить на будущее: и Великий хурал (парламент), и премьер, и президент. Впрочем, тут никто ни на кого, кажется, не собирается нападать, ничем никому не угрожает, и этим хороша Монголия. Ее власти потворствуют всем.

Здесь демонстративно дружат с США и чтят Россию. Здесь уважают правила Международного уголовного суда (МУС) и не исполняют их. Главное для Монголии — что чрезвычайная редкость — зона национальных интересов Монголии.

И никак не привыкнуть к тому, что столько людей здесь так хорошо говорят по-русски. Монгольский язык располагает к минимальному акценту. Мы уж не говорим про русский алфавит, который тут властвует. Плюс какое-то ненатужное гостеприимство. В общем, придраться совершенно не к чему.

На площади Сухэ-Батора перед входом в Государственный дворец Владимиру Путину устроили положенную торжественную встречу (МУС не одобрил бы такие слова. Он сам хочет устроить положенную торжественную встречу, да все никак). И здесь опять не к чему было придраться. По периметру (впрочем, не замкнутому) расположилась кавалерия. Конники в тяжелой броне времен Чингисхана вселяли уверенность и в завтрашнем дне тоже. К тому же площадь была усеяна монгольскими гвардейцами в остроконечных золоченых шлемах. Меж них слонялась девочка, украшенная розовыми и голубыми ленточками. Ей предстояло вручить Владимиру Путину цветы. Уже и члены делегаций были на площади, и уже поступило известие, что российский президент выехал из отеля «Шангри-Ла», уже и дождь начался, а кортежа еще не было. Нет, не было и напряжения в связи с этим: российские коллеги доверяли монгольским, имея в виду, что пауза — техническая.

Членов делегации завели под крышу на крыльце, девочка добежала сама. Затем всех сразу вернули, и опять никто не удивился: всем им не привыкать.

Интересно, что площадь, окруженную отелями и торговыми центрами, перекрыли лишь буквально за минуту до появления кортежа с президентом России на борту. Такое сложно себе представить на площади Тяньаньмэнь, к примеру, да и на любой другой площади. Но монголы умеют удивлять. И эта Монголия мне решительно нравилась.

Все сделали свое дело. Девочка вручила Владимиру Путину цветы, он ее поцеловал. Хотел идти дальше, но президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух остановил его: а фото с девочкой? Все тут было как-то по-семейному. Это потом выяснилось, что только пока.

Переговоры президентов Монголии и России проходили в юрте. Да, поставили во дворе квазиюрту и провели в ней переговоры. Юрта была стационарной и чрезвычайно живописной.

Монгольская переводчица переводила, доверительно высунув голову из-за плеча своего президента и обратив взор на Владимира Путина. Выглядело немного вычурно, но в целом приемлемо.

Переговоры продолжаются не так уж долго, и начинается другая церемония — подписание документов и чтение заявлений для прессы, которая сама по себе выглядит в высшей степени странно.

То есть первые ряды в небольшом зале, как всегда во время таких заявлений, занимают чиновники. На этот раз они занимают все четыре ряда. Журналистов здесь нет вообще. Три чиновника позже понадобятся для того, чтобы выйти к столу, за которым сидят президенты России и Монголии, показать всем папки с документами и зафиксировать таким образом свое присутствие.

Присутствие прессы во время чтения заявлений для прессы по всем признакам нежелательно (оно вообще-то предназначено для членов делегаций, которые, по признанию одного из моих собеседников в этих рядах, устали чувствовать себя мебелью на таких мероприятиях).

На этот раз в зале и вовсе оставляют лишь фотографов, а пишущих журналистов поднимают на балкон, откуда можно понаблюдать, как президенты читают заявления для членов делегаций и фотографов, которые, возможно, чувствуют свою благодарность за такое внимание к себе, но не могут, если они честные люди, не признать его избыточным, ибо в таком объеме оно им совершенно не нужно: фотографы все, что им нужно, сняли в первые несколько минут.

Тем временем пишущие журналисты на балконе, когда заявление для прессы читает президент Монголии, в буквальном смысле слова не понимают, о чем речь, ибо наушники с синхронным переводом предусмотрены только для членов делегаций, которые сидят внизу, а также для фотографов (по желанию).

Монгольские журналисты на балконе, таким образом, не понимают, о чем говорит президент России. Правда, многие из них знают русский, похоже, как родной, справедливости ради.

Причем, стоит отдельно сказать, министр энергетики Сергей Цивилев и его монгольский коллега трижды выходят к столу (подписаны соглашения о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе; о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов; об обеспечении Монголии авиационным топливом). Обмениваются друг с другом папками — и не уходят. Опять обмениваются — и снова делают шаг назад за новыми папками. И еще раз. Выглядит все это в высшей степени ненатурально и является, видимо, неизбежной частью международного протокола, но от этого не становится менее картинным.

В этот день у Владимира Путина еще была программа в филиале Российского экономического университета имени Плеханова, где монгольским детям дают начальное, среднее и высшее российское образование.

Все это было похоже на школу, которую Владимир Путин посетил накануне в Кызыле: беглый осмотр классов, встреча со старшеклассниками, которые тоже долго ждали своего часа, но скучающими, впрочем, не выглядели. Терпеливые монголы, что ты хочешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президентов России и Монголии бдительно охраняли гвардейцы в золоченых шлемах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президентов России и Монголии бдительно охраняли гвардейцы в золоченых шлемах

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я обратил внимание на то, что на школьной доске мелом написано: «ЕГЭ-2025». Я поинтересовался у учителя русского языка и литературы Сергея Залданова, все ли понятно ему уже про ЕГЭ-2025. Каким он будет? А то в последнее время оживились его преобразователи.

Оживился и Сергей Залданов:

— Что вы говорите! ЕГЭ — выстраданная, продуманная, глубокая, четкая система! Она заставляет учеников думать! Принимать решения!

— Ее противники считают, что, наоборот, в ней заложен механистический подход, позволяющий угадывать, что ли, ответы…

— Нет и еще раз нет,— качал головой учитель.— Недочеты, о которых вы говорите, были устранены еще в 2014 году! Сейчас это то, чем следует дорожить! Но важно и другое. Я двадцать два года проработал в школе на БАМе, и я говорил своим ученикам: «Ребятки, у вас единственный шанс выбраться из этого медвежьего угла — только с помощью ЕГЭ!» Так и было. У меня в школе один год были два стобалльника. И на всю Новосибирскую область и Новосибирск — еще только два. Мои дети сделали себя сами. Без ЕГЭ этого не вышло бы!

Через полчаса учитель Залданов рассказывал президентам России и Монголии:

— Наша школа работает по российским образовательным стандартам. Это дает возможность детям поступать в российские вузы…

В российские вузы хотели поступать, как выяснилось, все. Вернее, все хотели учиться в Москве. Один монгольский юноша, перешедший в 11-й класс, грезил Медицинским институтом имени Сеченова.

— У нас в семье восемь детей,— рассказывал он.— Мама работает в медицине.

— А папа? — интересовался господин Путин.

— Папа помогает маме,— объяснял смышленый школьник.

Президентам рассказывали в меру интересные истории (один школьник побывал, благодарение Богу и российским образовательным стандартам, на Северном полюсе; школьница выпустила песенный диск). Но к вечеру все это звучало уже как-то натужно. Владимиру Путину пора было на прием в отель «Шангри-Ла». В общем, пора было заканчивать.

На прощание президентам России и Монголии (Ухнаагийн Хурэлсух все это время благодарно промолчал) показали танцующих монгольских первоклассниц. Что ж, можно и так. Девочки размялись после четырех часов ожидания.

Я потом спросил учителя русского языка и литературы Сергея Залданова:

— И как вам?

Он выглядел воодушевленным:

— В нем (во Владимире Путине.— А. К.) что-то есть. Что-то такое… Надо думать… Я потрясен… Столько информации о нем отовсюду идет! Информационная атака в разгаре… И вот личное впечатление…

— В том числе и здесь информационная атака чувствуется? — уточнил я.

— Конечно,— кивнул учитель.— До 2014 года у нас в филиале работали граждане Украины. Мы были в одном коллективе. И после 2014 года пошли трения, трудности… Многие ушли… Почти все… И с обидой, в том числе к простым людям… Они почему-то ожидали, что мы должны как-то отношения с ними поставить выше, чем любовь к Родине. У меня девочка училась с Украины. Она в 2014 году полностью углубилась в эту проблему…

— Российско-украинскую? — на всякий случай уточнил я.

— Именно. И вот на ее странице в социальной сети появились неуважительные посты. Да, говорю я ей, какие-то люди могут ошибаться, могут делать шаги, которые ты не принимаешь… Понимаете меня?

— Очень хорошо,— признался я.

— Но есть какая-то грань, которую ты переходить не должен! — объяснил учитель.— И самое главное — когда ты учишься в российском образовательном учреждении! Я понимаю: и дома слышишь, и в соцсетях читаешь… Но уважать страну, которая дает тебе образование, ты обязана! Можно по-разному относиться к президенту, но допускать такие выражения!..

— И что же?

— И она поняла! — воскликнул учитель.— И удалила свои посты! Я ей говорил: я не могу тебе в угоду, рассказывая о Чехове, пройти мимо того, что он построил в Крыму, там, где он чувствовал себя хорошо, свой дом! Он получил там пространство, где его любили, ценили! Где была почти вся его семья! И это была российская территория, которая потом на какое-то время перешла к Украине… Весь «Серебряный век» там!.. Коктебель, Волошин… Мы не можем сказать, что это все неправильно!

— А как надо сказать? — спрашивал я.

— Надо выдавать всю информацию, вот в чем суть! — воскликнул Сергей Залданов.

Учитель горько покачал головой. Он намерен был выдать всю информацию.

— Ведь Чехов-то,— вздохнул он,— называл себя «хохол». Он так и писал: «хохол»! Он государственную награду не получил после того, как выступил в защиту украинского языка! И я не могу не сказать и об этом!

— И все это вы рассказывали той девушке?

— Да! — подтвердил он.

— И она не запуталась в таком объеме разнообразной информации? — недоумевал я.

— Нет! Она поняла! И удалила все комментарии и посты. Я ей потом говорил: нам очень трудно разобраться в том, как так все получилось. Но нельзя сразу занимать одну сторону. И она согласилась. И окончила 11-й класс, уехала в Прагу, поступила в 2015 году в университет там… Я думал, она ушла с обидой… А через два года приезжает с парнем, приходит и приносит мне пражские сувениры. А парень-то — москвич! Я прощался с ней с чувством выполненного долга тоже.

Андрей Колесников, Улан-Батор