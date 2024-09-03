Жителя Югры отправили в колонию за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Асламеку Габитову за финансирование терроризма, рассказали в РУФСБ по Тюменской области.

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Суд признал его виновным по ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования) и ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В ФСБ установили причастность осужденного к оказанию финансовой помощи членам международной террористической организации — он переводил им деньги, после этого СКР ХМАО возбудил и расследовал уголовное дело.

Приговор суда вступил в законную силу.

В конце августа Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Азербайджана, гражданина РФ за содействие терроризму и его оправдание. Этим он занимался во время отбывания наказания за убийство и был задержан сразу после освобождения.

Ирина Пичурина