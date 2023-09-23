Хищения в «Таурусе» повысили до руководства

Как стало известно “Ъ”, сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка «Таурус» и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены Басманным судом в СИЗО, а супруга последнего Ирина Толкачева, работавшая заместителем управляющего московским филиалом «Тауруса», и экс-предправления банка, едва успевший выйти условно-досрочно на свободу, Андрей Подгорнов помещены под домашний арест. Фигурантам уголовного дела вменяется в вину вывод из банка около 723 млн руб. и $2,3 млн. Отметим, что ранее было расследовано несколько уголовных дел о хищениях в этом кредитном учреждении.

По данным “Ъ”, очередное уголовное дело о масштабной растрате средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка «Таурус» было возбуждено СКР по материалам ГУЭБиПК МВД 7 сентября 2023 года. В минувший четверг в рамках расследования в своих столичных квартирах оперативниками были задержаны конечный бенефициар этого кредитного учреждения Валерий Толкачев и его супруга Ирина Толкачева, числившаяся заместителем управляющего московским филиалом банка. Помимо них на допрос к следователю доставили экс-руководителей петербургского и столичного филиалов Дмитрия Петровского и Дмитрия Короленко, а также бывшего председателя правления Андрея Подгорнова. Причем последний, по данным “Ъ”, только в этом году вышел по УДО из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных кредитов более чем на 1,13 млрд руб. из того же «Тауруса». Эти средства, как установили следствие и суд, «через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками преступления». Отметим, что в том числе и благодаря показаниям осужденных сообщников бывшего предправления Подгорного у следствия появились основания для привлечения к уголовной ответственности и конечного бенефициара «Тауруса» Валерия Толкачева.

Как следует из материалов дела, инкриминируемая обвиняемым выдача заведомо невозвратных кредитов осуществлялась в период с октября 2013 по март 2015 года (банк был лишен лицензии в апреле 2015 года). За это время, по данным следствия, 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили около 30 кредитов на 722,7 млн руб. и $2,3 млн. По данным следствия, указания о выдаче фиктивных займов давал непосредственно Валерий Толкачев. По некоторым данным, во время обысков были обнаружены документы о выдаче таких кредитов, завизированные им самим, Ириной Толкачевой, Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко и Андреем Подгорновым. Интересно, что при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор последнему, состоявшемся в июле 2020 года, адвокат банкира утверждал, что господин Подгорнов в «Таурусе» был по сути номинальным руководителем. «Его действия в качестве председателя правления банка не образуют состава преступления, поскольку выполнялись им по указанию собственника банка, а подписывая документы, он не был осведомлен о намерениях других лиц, умысла на хищение не имел, денежные средства не присваивал»,— утверждал в Мосгорсуде адвокат. Впрочем, уменьшить срок своему подзащитному у него не получилось.

В пятницу, 22 сентября, следствие ходатайствовало в Басманном райсуде об аресте всех задержанных, которым уже предъявлены обвинения. Пятерых фигурантов распределили между двумя судьями. Дела Дмитрия Короленко и Дмитрия Петровского рассматривал председатель суда Андрей Федин. Обоих своим решением он отправил на два месяца в СИЗО. Материалы в отношении остальных фигурантов достались судье Евгении Николаевой. Предполагаемого организатора преступления Валерия Толкачева, как и Дмитрия Короленко, она также арестовала, а вот в отношении супруги господина Толкачева и Андрея Подгорнова сочла возможным ограничиться мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Защищающий Валерия Толкачева адвокат Александр Ильин заявил “Ъ”, что суд не услышал его аргументы об избрании иной, нежели заключение под стражу, меры пресечения. В частности, он отметил, что основное дело о хищениях в банке «Таурус» было возбуждено еще в 2016 году, и его подзащитный от органов следствия никогда не скрывался, неоднократно являлся по вызову следователя на допросы в качестве свидетеля. «С выдвинутыми обвинениями мы также не согласны. Из материалов, с которыми я ознакомился, видно, что никто из свидетелей или обвиняемых не указывал на Валерия Толкачева как на лицо, совершившее преступление»,— добавил господин Ильин.

Напомним, что ранее, если не считать Андрея Подгорнова, за хищения средств из банка «Таурус», который на момент краха остался должен вкладчикам 4,6 млрд руб., в суде приходилось отвечать по сути рядовым исполнителям, не занимавшим в кредитном учреждении руководящих должностей. Кстати, дело одного из них, главного специалиста отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала «Тауруса» Дмитрия Меркулова, сейчас в Басманном суде слушает судья Николаева. Подсудимый обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и 159 УК РФ) в отношении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). После банкротства банка злоумышленники рассчитывали получить от АСВ около полумиллиарда рублей в качестве возмещения фиктивных вкладов физических лиц.

Олег Рубникович