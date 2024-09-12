Роботы из табакерки

Крупные технологические компании начали активно внедрять искусственный интеллект в собственные программные продукты. Microsoft, Google, Zoom, Adobe помещают роботов-ассистентов в привычные продукты — в Word, Excel, Photoshop и даже в операционную систему Windows. По мнению опрошенных «Ъ-Review» экспертов, внедрение умных помощников сегодня не более чем маркетинговый ход. Они являются лишь упрощенной версией основных разработок крупных корпораций в области ИИ. Но уже в ближайшем будущем эти помощники смогут до неузнаваемости изменить привычные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Революция на домашнем компьютере

Одним из законодателей мод в области умных ассистентов стал Google. В прошлом году он удивил своих пользователей, объявив о планах внедрить робота-ассистента Google Duet AI в Google Workspace (документы, диск и т. д.) и Gmail. В компании заявили, что помощник облегчит работу с этим ПО. Этот робот умеет генерировать картинки, создавать черновики, отвечать и анализировать различные данные. Интерфейс почты и документов не менялся на протяжении долгого времени, поэтому нововведения были восприняты с критикой. Корпорацию обвинили в том, что внедряемые решения не помогают, а отвлекают от работы. А пользователи становятся слишком зависимы от контента, создаваемого искусственным интеллектом. Однако это Google не остановило, корпорация пошла еще дальше, объявив в августе о начале тестирования ИИ, встроенного в браузер Chrome.

Весной прошлого года вслед за Google о планах внедрить ИИ в свой флагманский продукт, Photoshop, объявила и компания Adobe. Искусственный интеллект ее собственной разработки Firefly (в переводе — «светлячок») способен по текстовому описанию генерировать любые изображения в редакторе. В Firefly можно выбирать вариант освещения, художественный стиль изображения. На уже готовую картинку можно накладывать различные фильтры. Также ИИ добавляется и в другие продукты компании — например, в программу нелинейного видеомонтажа Premiere Pro и ПО для редактирования видео After Effects.

Не отстает от ведущих IT-гигантов и Zoom. Корпорация внедрила в одноименный сервис видеоконференций ИИ-помощника. Он может использовать большие языковые модели от OpenAI. Робот способен написать тезисы — коротко рассказать, что обсуждалось на прошедшей видеовстрече, оставить сообщения в общем чате. Его услуги доступны, правда, лишь платным пользователям.

Дальше же всех пошел Microsoft. Он анонсировал амбициозный план по внедрению умного помощника Windows Copilot не в отдельные программы, а сразу во всю операционную систему Windows 11. Windows Copilot построен на базе GPT-4, он напоминает панели с ассистентом, встроенные в Microsoft Edge. Пользователи могут взаимодействовать с ИИ-помощником от корпорации в любой программе, открытой на компьютере. Помощник от Microsoft умеет анализировать контент и предлагать разные решения задач. Он может перефразировать текст, объяснять значение отдельных его фрагментов, открывать приложения и обновлять программы.

Ассистент-дилетант

Внедряемые в ПО умные ассистенты — это облегченные версии более масштабных разработок в области искусственного интеллекта, которые ведут корпорации. Как правило, они адаптированы для решения узкого круга задач, признают опрошенные «Ъ-Review» эксперты.

«Даже такие широкие по функционалу решения, как Microsoft Copilot или Google Duet AI, оптимизированы для выполнения отдельных функций в рамках конкретных приложений. Например, Copilot в Word может переформулировать текст или изменить его тон, но не сможет сгенерировать сложные художественные или околонаучные тексты, с чем справляется “полная” версия GPT»,— говорит директор по продуктам «Преферентум» компании SL Soft (входит в ГК Softline) Николай Тржаскал.

По его словам, для большей простоты и удобства встроенные AI-инструменты обладают упрощенным интерфейсом и урезанным функционалом настроек. Например, Adobe Firefly позволяет редактировать изображения на основе текстового запроса, но детальные настройки, которые могут потребоваться профессиональным дизайнерам, у него ограничены.

Современные ИИ-ассистенты — это игрушки, которые только пытаются достигнуть уровня человека-дилетанта, считает замгендиректора по науке и развитию ИВК (занимается разработкой средств защиты информации и инфраструктурных программных продуктов) Валерий Андреев. «Такие ассистенты способны выполнять лишь рутинные операции. Они могут помочь человеку, образование которого хромает,— например, построить текст без грамматических ошибок. Или помочь в обработке изображений: быстро и точно выделять, рихтовать, убирать объекты»,— говорит эксперт. Однако решать задачи, требующие глубокого интеллектуального погружения или креативности, эти помощники пока не могут.

Добавление ИИ в различное ПО — прежде всего, дань моде, маркетинговый ход. Сейчас некоторые такие решения притянуты за уши, соглашается управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix Лариса Малькова. Но в дальнейшем произойдет изменение самих способов взаимодействия этих ассистентов с ПО, и они станут более удобными.

Эксперты считают, что основные недостатки встроенных в программы умных ассистентов — их частые ошибки при решении задач и сильная зависимость от облачных серверов. По словам директора по продуктам «Наносемантики» Григория Шершукова, из-за неточностей в генерируемом такими помощниками контенте за ними приходится проверять. Ассистенты, в основу которых заложены генеративные модели, могут давать разные ответы на одинаковые вопросы, соглашается менеджер по ИИ-продуктам Just AI Иван Степнов. То есть помощники могут «галлюцинировать» — давать вымышленные ответы, никак не относящиеся к действительности. Все дело в том, что они слишком зависимы от качества и объема данных, которые им предоставляют. Если в программе данных слишком мало, в ответах ассистента будут ошибки.

Умные помощники испытывают проблемы с пониманием сложного и неоднозначного контекста, продолжает Николай Тржаскал. Например, если в нем присутствуют сарказм, ирония или сложные логические конструкции, ассистент может неверно интерпретировать информацию и дать ошибочные рекомендации. Также ассистенты не способны адаптироваться к изменению контекста задачи. «Например, ассистент в PowerPoint может сгенерировать презентацию на основе текста, но если данные или акценты изменятся в процессе работы, ассистент не сможет переделать свою работу, он будет генерировать новый вариант с нуля»,— объясняет эксперт.

Еще одна большая проблема — сильная зависимость от облачных сервисов. «Ассистенты требуют непрерывного подключения к интернету. Они сильно зависят от качества работы провайдеров сервиса. Если проблемы возникнут на стороне сервиса, ассистент подвиснет, отмечает господин Тржаскал. Из-за этого же возникают и проблемы с безопасностью. Конфиденциальность данных, которые обрабатываются на удаленных сервисах, может быть под угрозой, заключает Григорий Шершуков.

Тихие захватчики

Эксперты сходятся в том, что в будущем ИИ-помощники продолжат внедряться во всевозможное ПО. В ближайшие годы можно ожидать более массового внедрения AI как в профессиональные программные продукты, так и в те, которые нужны для решения повседневных задач, считает Григорий Ширшуков. «Например, ИИ может быть интегрирован в программы для видеомонтажа, музыкальные редакторы, бухгалтерское ПО для анализа отчетов и прогнозирования, CAD-системы (системы автоматизации проектных работ.— “Ъ-Review”) для генерации 3D-моделей по текстовому описанию»,— объясняет он.

Роботы-ассистенты могут помочь в автоматизации задач по управлению проектами. Например, они способны предсказывать сроки выполнения задач или анализировать производительность команды, продолжает Николай Тржаскал. Роботы смогут предлагать улучшения на основе исторических данных о прошлых проектах, автоматически определять приоритеты задач, генерировать отчеты о прогрессе в реальном времени.

Также умные помощники будут внедряться в системы управления контентом (CMS). Там они, по мнению господина Тржаскала, смогут использоваться для автоматического производства контента, анализа аудитории. Ассистенты могут быть интегрированы и в облачные хранилища и файлообменники, они смогут помочь в организации файлов, предложении лучших структур папок на основе их содержания. Кроме того, AI появится и в ПО для разработчиков, где он будет автоматически исправлять код и находить в нем потенциальные ошибки, отмечает эксперт.

Конкурентные преимущества у ПО с такими ассистентами будут настолько значительны, что повседневные программы для работы с документами, изображениями без них просто вымрут, резюмирует руководитель продуктового направления NLP-технологий центра развития ИИ MTS AI, который входит в состав участниц Альянса в сфере искусственного интеллекта, Сергей Кобец.

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Александр Столяров