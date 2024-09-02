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Кредиторы отменили торги по продаже электросетей в Копейске

Отменены торги по продаже электросетевого комплекса, принадлежащего муниципальному предприятию-банкроту «Копейские электрические сети» (КЭС). Такое решение принято комитетом кредиторов 30 августа за день до окончания приема заявок на участие в аукционе. Информация об этом опубликован в картотеке арбитражных дел.

Торги отменены «для утверждения уточненного предложения о порядке, сроках и условиях реализации имущества».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», аукцион по продаже социально значимого объекта коммунальной инфраструктуры с начальной ценой 93,7 млн руб. был запланирован на 5 августа. Прием заявок на участие должен был завершиться 31 августа.

Единый лот включал электросетевой комплекс поселка Потанино, а также сети электроснабжения, трансформаторные подстанции, инженерно-коммуникационные сооружения, линии электропередачи, расположенные в центре города, в поселках Октябрьский, Вахрушево, Калачево, Синеглазово и Железнодорожный. Сейчас электросети предприятия-банкрота эксплуатирует ПАО «Россети Урал» на основании договора аренды.

Юлия Гарипова

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