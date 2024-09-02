Партийцы недорабатывают в интернете
Эксперты проанализировали активность ключевых партфункционеров в социальных медиа
Консалтинговая группа «Полилог» подготовила доклад «Партийные руководители (не) покоряют социальные сети». Как видно из названия, авторы пришли к выводу, что руководство парламентских партий работает в интернете недостаточно эффективно, не охватывая суммарно даже 2% потенциального электората. Лучше других обстоит дело у «Единой России», но и у нее, как выяснилось, есть «конечный список медийных персоналий», среди которых уверенное лидерство удерживает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Свое уверенное лидерство в рейтинге наиболее популярных в интернете партийцев Александр Хинштейн воспринял с чувством глубокого удовлетворения
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Лидеры парламентских партий РФ слабо представлены в социальных сетях и мессенджерах, следует из доклада группы «Полилог». Эксперты изучили интернет-активность 82 «ключевых персоналий партий» (КПП), к которым отнесли политиков, входящих в руководящие партийные органы или имеющих статус вице-спикеров Госдумы. Из выборки были исключены зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев, а также спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, которые в своих публичных выступлениях представляют не только и не столько свои партии.
В итоге выяснилось, что суммарно на аккаунты 82 политиков подписаны всего 1,8 млн человек — 1,58% от списочного состава избирателей РФ (почти 114 млн человек). Ежемесячная аудитория Telegram в России составляет 61 млн человек, «ВКонтакте» — 55 млн, «Одноклассников» — 35 млн, а в соцсетях россияне проводят четверть своего времени. «Достучаться» до многих из них можно только через интернет, уверены в «Полилоге».
Однако значительная часть ключевых партийных функционеров либо вообще не ведут соцсети, либо поддерживают в них слабую активность, констатируют эксперты.
Так, по подсчетам «Полилога», в ЕР из 41 КПП соцсети активно ведут 32 человека, в КПРФ — 11 из 18, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — трое из шести, у ЛДПР и «Новых людей» — по семь из восьми и девяти соответственно. У всех партий больше всего аккаунтов во «ВКонтакте» и в Telegram, в «Одноклассниках» же «ключевые персоналии» представлены значительно реже.
При большей активности единороссов их пул медийных личностей весьма невелик, указывают авторы исследования. Лучше всего это заметно в Telegram, которому эксперты уделили в докладе особое внимание (см. инфографику) как «доминирующей площадке» для КПП (более 50% всей аудитории).
Самые популярные Telegram-каналы в ЕР ведут председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн (120 тыс. подписчиков и почти 45 млн просмотров за три последних месяца), вице-спикер Госдумы Петр Толстой (46 тыс. подписчиков и более 3,3 млн просмотров) и вице-спикер Думы Анна Кузнецова (19 тыс. подписчиков и более 4,8 млн просмотров). Правда, у последней «выстреливают» до нескольких сотен тысяч просмотров лишь отдельные публикации: наибольшим интересом пользуются посты, посвященные специальной военной операции и защите детей.
В КПРФ распределение просмотров в Telegram более равномерное, что в «Полилоге» объясняют малым числом подписчиков: их у среднего коммуниста всего 3,1 тыс. Тройку лидеров составляют лидер КПРФ Геннадий Зюганов (более 600 тыс. просмотров), глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат партии на президентских выборах-2024 Николай Харитонов (более 300 тыс.) и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов (более 200 тыс.). При этом сумма просмотров на всех каналах коммунистов в 30 раз меньше просмотров на канале одного Александра Хинштейна, подчеркивается в докладе.
В ЛДПР лидером по просмотрам в Telegram является председатель партии Леонид Слуцкий (более 23 млн), далее идут депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Кошелев (почти 5 млн и около 3,5 млн просмотров соответственно). СРЗП медийно сильно централизована: в основном интернет-аудитория читает посты лидера партии Сергея Миронова (более 15 млн просмотров). У «Новых людей» в первую тройку вошли председатель партии Алексей Нечаев (более 16 млн просмотров), экс-кандидат в президенты, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (более 7,3 млн) и Сардана Авксентьева (более 1,5 млн). В то же время господин Даванков стал рекордсменом среди самых активных в мессенджере партийцев по вовлеченности аудитории (рассчитывается как отношение числа реакций, комментариев и репостов к количеству подписчиков): у него этот показатель составляет 9,5 при 178 тыс. подписчиков. Вице-спикер успешно использует «медийную волну» минувшей кампании по выборам президента, поясняют в «Полилоге».
Помимо статистических выводов, эксперты предложили и свои практические рекомендации для партийцев.
Так, и. о. координатора направления «Политические проекты» «Полилога» Татьяна Косачева отмечает, что у всех партий, кроме ЕР, информационная работа сконцентрирована на лидерах фракций. «Я бы посоветовала обратить внимание на широкий спектр социальных медиа, сделать метрики аудитории и работать с ней именно на том языке и в том формате, в котором она потребляет контент»,— указывает она. Также эксперт рекомендует новым политическим игрокам не стесняться работать со сторонними специалистами, такими как полит- и SMM-консультанты и райтеры.
Замгендиректора «Полилога» Никита Сетов, в свою очередь, советует партийцам определить и закрепить за соратниками темы, в которых они являются экспертами и могут самостоятельно формулировать публичную позицию. Кроме того, политикам необходимо регулярно отслеживать федеральную и региональную повестки, чтобы не пропускать релевантные для комментирования темы, и обеспечить «регулярный постинг». А для этого «нужно иметь базовый медиаплан и как минимум пресс-секретаря или помощника по информационной работе», уверен эксперт.