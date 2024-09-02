Партийцы недорабатывают в интернете

Консалтинговая группа «Полилог» подготовила доклад «Партийные руководители (не) покоряют социальные сети». Как видно из названия, авторы пришли к выводу, что руководство парламентских партий работает в интернете недостаточно эффективно, не охватывая суммарно даже 2% потенциального электората. Лучше других обстоит дело у «Единой России», но и у нее, как выяснилось, есть «конечный список медийных персоналий», среди которых уверенное лидерство удерживает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свое уверенное лидерство в рейтинге наиболее популярных в интернете партийцев Александр Хинштейн воспринял с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Свое уверенное лидерство в рейтинге наиболее популярных в интернете партийцев Александр Хинштейн воспринял с чувством глубокого удовлетворения

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидеры парламентских партий РФ слабо представлены в социальных сетях и мессенджерах, следует из доклада группы «Полилог». Эксперты изучили интернет-активность 82 «ключевых персоналий партий» (КПП), к которым отнесли политиков, входящих в руководящие партийные органы или имеющих статус вице-спикеров Госдумы. Из выборки были исключены зампред Совбеза, председатель ЕР Дмитрий Медведев, а также спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, которые в своих публичных выступлениях представляют не только и не столько свои партии.

В итоге выяснилось, что суммарно на аккаунты 82 политиков подписаны всего 1,8 млн человек — 1,58% от списочного состава избирателей РФ (почти 114 млн человек). Ежемесячная аудитория Telegram в России составляет 61 млн человек, «ВКонтакте» — 55 млн, «Одноклассников» — 35 млн, а в соцсетях россияне проводят четверть своего времени. «Достучаться» до многих из них можно только через интернет, уверены в «Полилоге».

Однако значительная часть ключевых партийных функционеров либо вообще не ведут соцсети, либо поддерживают в них слабую активность, констатируют эксперты.

Так, по подсчетам «Полилога», в ЕР из 41 КПП соцсети активно ведут 32 человека, в КПРФ — 11 из 18, в «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — трое из шести, у ЛДПР и «Новых людей» — по семь из восьми и девяти соответственно. У всех партий больше всего аккаунтов во «ВКонтакте» и в Telegram, в «Одноклассниках» же «ключевые персоналии» представлены значительно реже.

При большей активности единороссов их пул медийных личностей весьма невелик, указывают авторы исследования. Лучше всего это заметно в Telegram, которому эксперты уделили в докладе особое внимание (см. инфографику) как «доминирующей площадке» для КПП (более 50% всей аудитории).

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Самые популярные Telegram-каналы в ЕР ведут председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн (120 тыс. подписчиков и почти 45 млн просмотров за три последних месяца), вице-спикер Госдумы Петр Толстой (46 тыс. подписчиков и более 3,3 млн просмотров) и вице-спикер Думы Анна Кузнецова (19 тыс. подписчиков и более 4,8 млн просмотров). Правда, у последней «выстреливают» до нескольких сотен тысяч просмотров лишь отдельные публикации: наибольшим интересом пользуются посты, посвященные специальной военной операции и защите детей.

В КПРФ распределение просмотров в Telegram более равномерное, что в «Полилоге» объясняют малым числом подписчиков: их у среднего коммуниста всего 3,1 тыс. Тройку лидеров составляют лидер КПРФ Геннадий Зюганов (более 600 тыс. просмотров), глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат партии на президентских выборах-2024 Николай Харитонов (более 300 тыс.) и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов (более 200 тыс.). При этом сумма просмотров на всех каналах коммунистов в 30 раз меньше просмотров на канале одного Александра Хинштейна, подчеркивается в докладе.

В ЛДПР лидером по просмотрам в Telegram является председатель партии Леонид Слуцкий (более 23 млн), далее идут депутаты Госдумы Андрей Луговой и Владимир Кошелев (почти 5 млн и около 3,5 млн просмотров соответственно). СРЗП медийно сильно централизована: в основном интернет-аудитория читает посты лидера партии Сергея Миронова (более 15 млн просмотров). У «Новых людей» в первую тройку вошли председатель партии Алексей Нечаев (более 16 млн просмотров), экс-кандидат в президенты, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (более 7,3 млн) и Сардана Авксентьева (более 1,5 млн). В то же время господин Даванков стал рекордсменом среди самых активных в мессенджере партийцев по вовлеченности аудитории (рассчитывается как отношение числа реакций, комментариев и репостов к количеству подписчиков): у него этот показатель составляет 9,5 при 178 тыс. подписчиков. Вице-спикер успешно использует «медийную волну» минувшей кампании по выборам президента, поясняют в «Полилоге».

Помимо статистических выводов, эксперты предложили и свои практические рекомендации для партийцев.

Так, и. о. координатора направления «Политические проекты» «Полилога» Татьяна Косачева отмечает, что у всех партий, кроме ЕР, информационная работа сконцентрирована на лидерах фракций. «Я бы посоветовала обратить внимание на широкий спектр социальных медиа, сделать метрики аудитории и работать с ней именно на том языке и в том формате, в котором она потребляет контент»,— указывает она. Также эксперт рекомендует новым политическим игрокам не стесняться работать со сторонними специалистами, такими как полит- и SMM-консультанты и райтеры.

Замгендиректора «Полилога» Никита Сетов, в свою очередь, советует партийцам определить и закрепить за соратниками темы, в которых они являются экспертами и могут самостоятельно формулировать публичную позицию. Кроме того, политикам необходимо регулярно отслеживать федеральную и региональную повестки, чтобы не пропускать релевантные для комментирования темы, и обеспечить «регулярный постинг». А для этого «нужно иметь базовый медиаплан и как минимум пресс-секретаря или помощника по информационной работе», уверен эксперт.

Андрей Винокуров